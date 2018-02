Toché: "No estamos en nuestro mejor momento"

Oviedo, 28 feb (EFE).- El capitán del Real Oviedo, José Verdú Nicolás 'Toché', ha reconocido hoy que el equipo no pasa por su mejor momento tras dos derrotas y un empate, pero ha destacado que el equipo "no le ha perdido la cara" al objetivo del ascenso y que aunque los resultados "no acompañan" el bloque se encuentra "físicamente bien".

"Físicamente veo al equipo en condiciones, los que están jugando están compitiendo genial, lo que pasa que falta claridad, más que frescura, nos faltó claridad ante el Zaragoza. Cuando no tienes el día no combinas bien, perdíamos el balón muy rápido", ha analizado el murciano.

Toché, que ha reconocido que faltó "dinámica de juego", ha advertido que costará mucho ganar en este último tramo de Liga y que es justo ahora cuando el equipo "más necesita una victoria", sobre todo porque, tras una derrota, lo único que tienen los azules son "ganas de que llegue el siguiente partido".

"De aquí al final va a costar mucho ganar pero nosotros queremos quitarnos la espina cuanto antes. Jugamos en casa, ante nuestra gente y no queremos salirnos de los puestos de arriba. Son las victorias las que nos harán crecer como equipo", ha señalado el atacante.

El punta ha matizado además que, pese a esta mala racha, el conjunto carbayón no le "pierde la cara" al objetivo del ascenso, y descarta que haya "dudas" respecto al sistema de puertas hacia adentro ya que en el vestuario se mantiene el mismo "guión" y las mismas "charlas" del míster.

"Seguimos igual, sabiendo que cada partido es una guerra y que esta semana nos toca suplir a Saúl, una baja muy importante. El que salga tratará de aprovechar la oportunidad, necesitamos de todos y yo estaré para lo que decida el míster", ha comentado el delantero, que reconoce llevar semanas "esperando" una oportunidad.

El propio Toché ha advertido sobre la peligrosidad del filial blaugrana, un equipo formado por jugadores con "mucha proyección y futuro" y ante el que los azules tendrán que tener las ideas "muy claras" para mostrar el Real Oviedo "comprometido" que son.

Los carbayones han tenido que adaptar su rutina de trabajo a la meteorología que ha congelado Asturias en las últimas horas tras una nevada que ha cubierto los campos de El Requexón, el conjunto carbayón ha decidido trasladar su sesión al interior del gimnasio dos días antes de recibir al FC Barcelona B (viernes, 21:00 horas).