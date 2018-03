El PP no apoyará el nuevo Plan de Residuos si el Gobierno "no es claro"

Oviedo, 1 mar (EFE).- El diputado del PP Luis Venta ha advertido hoy al consejero de Infraestructuras y Medio Ambiente, Fernando Lastra, de que el Gobierno "no tendrá ningún apoyo" de su grupo en la revisión del Plan de Residuos si el Ejecutivo "no es claro" en sus objetivos tras veinte años de "fracasos" en esta materia.

Venta ha incidido durante su interpelación al consejero en el pleno de la Junta General que al actual Gobierno le queda un año de mandato y sigue "invadiendo" Asturias de planes que van modificando "dependiendo de sus socios", en alusión a la renuncia de la incineradora prevista para atender la exigencias de IU.

"Han llevado a Asturias a una encrucijada, la han situado al borde del precipicio" ha señalado el dirigente popular tras cuestionar las previsiones del Gobierno para intentar cumplir el objetivo marcado por la UE de reciclar el 50 por ciento de los residuos en el año 2020.

En este sentido, ha incidido en que Asturias es la comunidad autónoma que deposita un mayor porcentaje de basura en su vertedero, el 74 por ciento, "más del doble que Euskadi o Galicia", y que ahora recurren a la "tapadera" de planear la construcción de una planta de reciclaje en las instalaciones de Cogersa en Serín.

El actual vertedero, que será sometido a un recrecido, "no dura doce años y usted lo sabe", ha señalado Venta antes de cuestionar el sistema de producción en Cogersa del denominado Combustible Sólido Recuperado (CSR), que en los últimos meses se ha utilizado en pruebas como combustible en la central térmica de La Pereda.

Según Venta, que ha depositado en un vaso de plástico sobre el atril el contenido de una bolsa con CSR "que a simple vista tiene plástico y madera", se trata de un residuos que no está catalogado como peligroso para su depósito en un vertedero, pero no para su incineración aunque el consejero "juegue con los eufemismos" para garantizar que en La Pereda no se queman residuos peligrosos.

"Ustedes están engañando a los asturianos, dígannos a qué huele cuando se quema eso y qué sale cuando quema", ha concluido el diputado del PP antes de abandonar el atril sobre el que había depositado el CSR de cara a la réplica de Lastra.

En su respuesta, el consejero ha emplazado a Venta a no contribuir a la idea de que en Asturias "se quema cualquier cosa" y ha defendido que, en relación con el CSR, lo que se está llevando a cabo es un proyecto de investigación en el que colaboran empresas estatales como Hunosa que permitirá explorar las posibilidades de que la utilización de ese residuo genere actividad económica.

Tras subrayar que iniciativas similares se están llevando a cabo en otros puntos de España y en países como Canadá, Lastra ha garantizado que la revisión del Plan de Residuos seguirá su tramitación hasta que sea aprobado por el Consejo de Gobierno.

"No hay alternativa, el Plan es una prescripción legal", ha subrayado el titular de Medio Ambiente tras lamentar que, con su intervención, Venta hubiera confirmado la máxima de que, en política, "la antítesis de la verdad es la opinión".

El objetivo, ha subrayado, es cumplir con la exigencia de la UE de reciclar la mitad de los residuos pese a que Asturias parte "de una situación mala" lo que hace necesaria la nueva planta de reciclaje que permita "abrir la bolsa negra" y recuperar hasta el 7 por ciento de sus residuos para reutilizarlos, bioestabilizarlos o para fabricar CSR.