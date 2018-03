El Oviedo a reforzar zona ascenso, el filial barcelonista a alejarse descenso

Oviedo/Barcelona, 1 mar (EFE).- El Real Oviedo y el Barcelona B se enfrentarán este viernes, en la jornada 29 de la Liga 1/2/3, en un partido donde los asturianos, que ejercen de local, pretenden mantenerse en la zona alta de clasificación, mientras que el equipo catalán busca los puntos para alejarse de la zona de descenso.

El equipo oviedista recibe la visita del Barcelona B después de tres jornadas consecutivas sin ganar, racha que no ha impedido que los azules sigan en puestos de "playoff" pero que ha empujado al técnico carbayón, Juan Antonio Anquela, a pedir "ayuda" y "paciencia" en los momentos de partido claves a la afición.

Los oviedistas, que llegaron a encadenar diez jornadas consecutivas sin perder, hace tres fines de semana que no conocen la victoria, racha que les ha hecho perder ligeramente el pulso a la cabecera, pero que no les impiden seguir a tiro de todo tras caer derrotados en Zaragoza y Cádiz y haber dejado escapar puntos ante Albacete, Reus, Rayo y Huesca.

Pese a las sensaciones irregulares los hombres de Anquela, que han caído en barrena tras la victoria ante el Sporting de Gijón, llegan en una buena situación clasificatoria, ostentando el quinto puesto y manteniendo a cinco puntos el ascenso directo tras la buena racha de rivales como Rayo Vallecano y Granada.

Para cambiar esta dinámica los oviedistas tienen que recuperar su fuerza en el Tartiere, donde sólo han caído en una ocasión y donde el último partido concluyó con un reparto de puntos ante un gran Albacete.

Si quiere sumar de tres, Anquela tendrá que desarmar a un filial blaugrana conformado con "grandes jugadores" y de "mucha proyección", del que ha destacado su potencial a domicilio en las últimas jornadas, en las que ha ganado "en campos muy complicados" y lo ha hecho manteniendo siempre su estilo de "buen fútbol".

El sistema de cinco en defensa, fijo para el jienense desde el cambio de dinámica, se mantendrá ante el club blaugrana, no así el once porque la sanción de Saúl Berjón -expulsado ante el Zaragoza- obliga al cuerpo técnico a hacer un cambio en ataque que, aunque "tiene claro", no ha querido confirmar, y que pasa por dar entrada a Yeboah o a Fabbrini en el extremo.

Si decide dar un paso más en su afán por adquirir "claridad" en ataque, algo que se echó en falta en La Romareda, otro de los cambios del jienense podría ser la entrada de Toché por Linares en punta.

No hay convocatoria aún para un choque que será especial ya desde un inicio por el minuto de silencio que se dedicará al ex jugador de Sporting y FC Barcelona, Enrique Castro 'Quini', cuya pérdida el pasado martes ha conmocionado al fútbol español y también al oviedismo, con el que mantenía una estrecha relación pese las rivalidades.

Por su parte, el Barcelona B tiene como objetivo alargar la buena dinámica lejos del Miniestadi y sumar una victoria que le permita alejarse todavía más de las posiciones de descenso.

Después de empatar ante el Gimnàstic de Tarragona (1-1) en un duelo igualado, el equipo entrenado por Gerard López quiere sumar la cuarta victoria consecutiva lejos del Miniestadi.

El filial azulgrana ha pasado de conseguir un único triunfo en la primera vuelta lejos de casa a sumar de tres en tres ante Tenerife (1-3), Córdoba (1-2) y Lugo (1-2). Así, el Barça B ha parecido encontrar la regularidad en esta segunda vuelta con un balance de 13 puntos de 21 posibles.

Una mejora que ha coincidido con la llegada de jugadores más experimentados como Nahuel, autor de tres tantos tras su fichaje por el Barcelona B, y Rivera, que ha aportado solidez en la medular azulgrana.

Con vistas a mañana, Gerard López no podrá contar con los lesionados Jose Antonio Martínez, Íñigo Ruiz de Galarreta, Oriol Busquets y Ferran Sarsanedas.

Tampoco está clara la presencia de Jose Arnaiz, que sigue recuperándose de una pubalgia que le ha impedido estar a disposición de su entrenador en los últimos partidos.

- Alineaciones probables

Real Oviedo: Alfonso; Johannesson, Carlos Hernández, Forlín, Christian F., Mossa; Folch, Rocha; Aarón, Yeboah o Fabbrini; Linares.

Barcelona B: Ortolá; Palencia, Costas, Cuenca, Cucurella; Rivera, McGuane, Vitinho; Aleñá, Cardona y Nahuel.

Árbitro: Milla Alvendiz, Luis Mario (Colegio andaluz).

Estadio: Carlos Tartiere

Horario: 21.00 hora local (20.00 gmt). EFE