Alfonso Araujo retira su candidatura a la presidencia del PP de Avilés

Avilés, 2 mar (EFE).- Alfonso Araujo ha anunciado hoy la retirada de su candidatura a la presidencia del PP de Avilés después de que el juez desoyera su petición de paralizar el congreso local, que había argumentado con la denuncia de "graves irregularidades" en el censo electoral.

El concejal mantiene su argumento, "basado en la ética y en la razón", de que la dirección del partido debe estar liderada por avilesinos y de que personas "que no tienen interés por esta ciudad no deben participar en el que es uno de los principales partidos de la ciudad".

El argumento está basado en el hecho de que el que fuera su contrincante, y ahora único candidato a la presidencia del PP local, el diputado regional Pedro de Rueda, es natural de Gijón.

También por el hecho de que otros militantes con derecho a voto en el congreso local tienen fijada su residencia en otras localidades.

"Es como si la asociación de cazadores de la perdiz estuviera integrada por personas que no son cazadoras de perdices, por eso creo que la ética y la razón indica que personas que no son de Avilés, no tiene sentido que participen la vida interna del partido local", ha declarado el concejal.

Más allá de esto, Araujo ha agradecido la celeridad de la justicia en este caso, que resolvió el conflicto antes del congreso previsto para mañana.

"Muchas veces, los ciudadanos nos quejamos de la lentitud de la justicia y agradezco la diligencia en la resolución de este asunto", ha dicho.

Como demócrata, ha asegurado que acata la decisión de la justicia y defiende la separación de poderes.

No obstante, Alfonso Araujo ha anunciado su intención de seguir con su acta de concejal y ejercer esa condición "con más intensidad" por entender que "son ámbitos distintos".

"Apoyaré todo aquello que sea bueno para la ciudad", ha declarado Alfonso Araujo, que incluía en su candidatura a Constantino Álvarez y Francisco Zarracina, los otros dos concejales críticos con la dirección del PP.