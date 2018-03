De Rueda está abierto a dialogar con los críticos para un proyecto común

Avilés, 2 mar (EFE).- El candidato a la presidencia del PP de Avilés Pedro de Rueda se ha mostrado hoy abierto al diálogo con los críticos de la formación política que lidera el concejal Alfonso Araujo, que hoy ha anunciado su retirada del congreso local tras la decisión judicial de rechazar sus denuncias sobre supuestas irregularidades en el censo electoral.

"Me gusta hablar con todo el mundo, cuando la gente razona y cuando se busca un proyecto común, no descarto nada, aunque luego los hechos sean tozudos, pero, a priori no descarto nada", ha declarado el también diputado regional a preguntas de los periodistas en los pasillos de la Junta General.

El candidato ha indicado que, sin entrar en el fondo del asunto, la sentencia del juez "les condena a costas y eso sólo se imponen cuando hay una falta de fundamentación jurídica o una mala fe, o ambas cosas".

"El que quiera buscar tres pies al gato, se puede intentar, pero si el gato no los tiene, no los tiene", ha declarado el diputado regional.

El presidente de la gestora local del PP de Avilés ha querido alabar la labor del Comité Organizador del congreso local que tendrá lugar mañana, "que ha sido con una pulcritud tremenda" y ha declarado que los trámites se han lleva a cabo de un modo "absolutamente escrupuloso".

"El otro candidato no lo ha entendido así y ahora la respuesta del juez es apabullante y de ahí viene la decisión de hoy de no presentarse", ha declarado De Rueda.

El candidato ha invitado a los más de 400 militantes inscritos a que ejerzan mañana su derecho voto "con abrumadora mayoría".

Sobre su condición de gijonés, que le recriminaba el concejal Alfonso Araujo, el candidato ha reiterado que conoce muy bien el municipio, porque ha sido presidente del Avilés Club de Empresas "con el que llevamos la imagen de la ciudad por toda España".

"He trabajado mucho por Avilés y lo voy a seguir haciendo, pero insisto en que somos un equipo y esas veinte personas que me acompañan en la candidatura son de Avilés, pero aunque no lo fueran, lo indispensable es conocer la ciudad y tener ganas de trabajar por ella", ha indicado.