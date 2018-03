Velázquez: "Quini tuvo un incalculable valor humano"

Alcorcón , 3 mar .- Julio Velázquez, entrenador del Alcorcón, recordó este sábado los momentos que pasó junto a Enrique Castro 'Quini', fallecido esta semana, y declaró que el asturiano tuvo "un incalculable valor humano" y fue "una persona maravillosa".

Enrique Castro, 'Quini', falleció el pasado martes en Gijón a causa de un infarto.

"No puedo decir que fuera mi amigo o le haya tratado mucho, pero sí he tenido la suerte de hablar con él cuando he jugado contra el Sporting. Me ha parecido un tipo maravilloso, educado, excepcional y una persona maravillosa", dijo Velázquez.

"Es una desgracia fallecer, pero que toda la población destaque los valores como ser humano es precioso. Eso no es fácil de conseguir y denota el incalculable valor que tenía como ser humano", confesó.

Velázquez recordó que hace poco tuvo "la suerte de estar" con él a solas "charlando durante más de veinte minutos en El Molinón".

"No distinguía si eras más o menos, si habías conseguido más o menos o eras de una clase u otra. Era un tipo muy natural, muy normal, y solo puedo hablar de manera excepcional de él", concluyó.