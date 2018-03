La Junta hará huelga "simbólica" el 8M y el PP cuestiona su legitimidad

Oviedo, 5 mar (EFE).- La Junta General del Principado no celebrará el próximo jueves, 8 de marzo, la sesión del pleno semanal ordinario para sumarse de forma "simbólica" a la huelga feminista convocada con motivo del Día Internacional de las Mujeres, una decisión cuya legitimidad ha sido cuestionada por el PP.

La propuesta de IU de suspender la sesión, al igual que se hace en otras ocasiones por compromisos congresuales de los partidos o con motivo de los Premios Princesa de Asturias, ha salido adelante en la Junta de Portavoces celebrada hoy y en la que ha obtenido el apoyo de PSOE y Podemos y el rechazo de PP, Foro y Ciudadanos.

Foro propuso como alternativa que la sesión del jueves -dedicada a tramitar iniciativas de control al Gobierno como preguntas e interpelaciones- abordase de forma monográfica temas de igualdad y Ciudadanos planteó reducir su extensión para terminar a las 12:00 horas, propuestas que fueron rechazadas por PSOE, Podemos e IU.

"No es que el Parlamento se ponga en huelga, es simbolizar un apoyo explícito a la convocatoria del movimiento feminista en 177 países", ha señalado el portavoz socialista, Marcelino Marcos, que ha incidido en la importancia de los "símbolos" en temas "no menores" como la brecha salarial o la violencia machista.

Pese a que los grupos que defendían esta medida han recordado que se adoptará en la mayoría de parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales, la portavoz del PP, Mercedes Fernández, ha criticado que, con su decisión "y la dejación de funciones" del presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, se imponga una huelga "de forma imperativa".

Tras advertir de que la suspensión de una parte de una sesión plenaria puede tener consecuencias jurídicas que no ha concretado, Fernández ha advertido de que los empleados de la Junta que secunden el paro perderán la cotización y el salario correspondiente, circunstancia que no se producirá en el caso de los diputados.

"Es algo insólito, poco coherente y poco edificante", ha subrayado tras señalar que, con esta decisión, se le pone "silicona en el escaño" y se le impedirá cumplir con sus tareas el próximo jueves pese a que el derecho de huelga, como ha reconocido el Tribunal Constitucional, "es individual".

Tras conocer las alusiones del PP al cobro de los salarios en la jornada de huelga, cuestión no abordada en la Junta de Portavoces, Podemos ha anunciado que sus diputados donarán las cantidades que correspondan al movimiento feminista mientras que IU notificará a la Junta que sus diputado secundarán el paro para que se les descuente.

Por su parte, el PSOE ha advertido de que los parlamentarios no pueden solicitar dicho descuento dado que la Junta "no es una empresa" y ha incidido en que las donaciones puede realizarlas cada diputado a título particular.

"Si alguien quiere competir en solidaridad a lo mejor se lleva alguna sorpresa", ha apuntado el portavoz socialista tras lamentar que se esté usando "de manera torticera" y "mezclando falsas apariencias" un hecho "tan simbólico" como la huelga del 8M.

Para el portavoz de Podemos, Emilio León, el del jueves es "un día histórico" que hará que un país cambie con una huelga "que ya es un éxito antes de que llegue" dado que está poniendo sobre la mesa debates "atenuados" porque las mujeres "han dicho basta".

León ha señalado además de que al PP "no le gusta ninguna huelga" y que, en otras ocasiones, "sale corriendo y le faltan excusas para suspender un pleno" por lo que les ha emplazado a ponerse esta vez "en la piel" de las mujeres que sufren discriminación.

Desde IU, Concha Masa ha incidido en que suspender una sesión no es una cuestión "extraña" y ha recordado a la líder del PP que la actividad de un diputado no es sólo asistir al pleno y que ella misma suele ausentarse los jueves para asistir a actos de partido.

Para Foro, un Parlamento "colapsado" no puede permitirse "hacer esa huelga" mientras que Ciudadanos ha considerado que la huelga convocada "no es la mejor solución para lograr la igualdad".