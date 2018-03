Revilla dice que financiación no debe ser pulso y espera reúnan a presidentes

Santander, 5 mar (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que el nuevo modelo de financiación autonómica no deber ser "un pulso" ni un enfrentamiento, antes de defender el consenso y señalar que los gobiernos autonómicos están esperando a que Mariano Rajoy convoque una nueva reunión de presidentes.

Revilla se ha pronunciado así hoy en el pleno del Parlamento de Cantabria en respuesta a una pregunta que ha formulado la presidenta regional del PP, María José Sáenz de Buruaga, que le ha reprochado su "falta de liderazgo" en esta cuestión y le ha instado a abandonar "el aislamiento institucional" por el bien de los ciudadanos.

Buruaga ha lamentado que Cantabria no estuviera en la reunión del pasado 19 de febrero, en la que Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón firmaron una declaración para reclamar al Gobierno que impulse un nuevo modelo de financiación autonómica basado en el principio de igualdad que, entre otras cuestiones, ayude a frenar el problema de despoblación.

Revilla ha remarcado que Cantabria "está haciendo todo" para defender su postura en el nuevo modelo de financiación autonómica, para que se acuerde con el coste efectivo de los servicios y teniendo en cuenta variables como la orografía, la dispersión y el envejecimiento poblacional.

El presidente ha avisado a la líder popular de que el nuevo modelo de financiación autonómica no se debe plantear "como un pulso" para ver quién logra más, y ha recalcado que el planteamiento reside en que se aplique "un criterio justo".

Ha añadido que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "comparte plenamente" los criterios de Cantabria, y ha dicho a Buruaga que si "tuviera peso" en el PP habría instado al presidente del Gobierno y líder popular, Mariano Rajoy, a recibirle.

Además, Revilla ha apuntado que en enero de 2017, en la Conferencia de Presidentes, se abordó la financiación autonómica, y ha agregado que Rajoy se comprometió entonces a convocar una nueva reunión de jefes de gobiernos autonómicos. "No tenemos noticia de que tenga intención de hacerlo", se ha quejado.

A su juicio, la nueva financiación autonómica "no es un tema de enfrentamientos de bloques", sino que "habrá que abordarla por consenso en la reunión que el señor Rajoy se comprometió a convocar de todos los presidentes" y que se está esperando.

La presidenta del PP, por su parte, ha lamentado que Cantabria no estuviera presente en la reunión de febrero de Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón, unas comunidades cuyos intereses "coinciden" con los de esta región.

"Usted no participó en esa cumbre. Si no le invitaron malo, señor Revilla, porque es la consecuencia del aislamiento de un presidente que se dedica a casi todo menos a gobernar Cantabria. Y si lo invitaron y no fue, peor", ha destacado Buruaga.

También ha echado en cara a Revilla que "en la práctica lleva dimitido desde que tomó posesión" del cargo de presidente, en julio de 2015.

"Solo se ocupa de su propia popularidad, no de los problemas de los ciudadanos de Cantabria", ha considerado Buruaga, que ha lamentado que la financiación autonómica está "fuera de la agenda" del presidente.

Y ello pese a que la región "se lo juega todo" en esta cuestión. Por eso, la presidenta del PP ha pedido a Revilla que "se lo tome en serio", que "deje de esconderse" y "reaccione".

Revilla ha pedido "lealtad" a presidenta del PP y ha asegurado que no se llamó a Cantabria a la reunión entre Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón porque era "para hablar del carbón".

El presidente ha insistido en que Rajoy no le recibe. "Pedirle usted que me haga la gestión o que me acompañara en estas condiciones, pues es un poco complicado", ha dicho a Buruaga.