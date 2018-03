Los pensionistas que acudieron a la Junta creen que se les faltó al respeto

Oviedo, 6 mar (EFE).- El presidente de la Asociación de Pensionistas de Gijón (APG), Boni Pérez, ha asegurado hoy que los miembros de este colectivo que siguieron el pasado viernes el debate sobre las pensiones celebrado en el pleno de la Junta General se encuentran "indignados" con los "bochornosos" discursos de PP y Foro en los que, a su juicio, se les faltó al respeto.

La tramitación de una iniciativa de Podemos sobre pensiones fue seguida desde la tribuna de invitados por una veintena de personas que exhibieron pancartas y camisetas con leyendas como "No al 0,25", "Pensiones dignas" o "La pensión es un derecho" e increparon las intervenciones de PP, Foro y Ciudadanos.

Los asistentes recibieron dos advertencias del presidente de la Cámara, Pedro Sanjurjo, antes de ser advertidos de que, de mantener su actitud, serían expulsados de la tribuna, momento en el que mayoritariamente optaron por abandonar la sesión cuando aún se debatía una iniciativa similar de Izquierda Unida.

En relación con este asunto, el PP cuestionó ayer la actitud del presidente de la Cámara, Pedro Sanjurjo, cuando los invitados increparon a los representantes de PP, Foro y Ciudadanos y uno de ellos llegó a llamar "zorra" a la portavoz forista.

Según Pérez, el asunto de las pensiones es "un escándalo y una estafa social" ya que "hay dinero para bancos, para autopistas, para los evasores fiscales y para los insaciables amigotes del poder económico", pero no para prestar los servicios públicos.

Además, critica que el jefe del Ejecutivo, Javier Fernández, y la líder del PP, Mercedes Fernández, faltaran al respeto a sus representados al ausentarse del pleno sin escuchar a los portavoces y aparecer sólo "cuando hay que pulsar un botón para votar".

El presidente de la APG asegura que no son "peleles manipulados" y que el viernes estaban defendiendo su derecho a una pensión "digna y suficiente" y su "indignación" ha crecido tras escuchar "los bochornosos discursos" de Foro y del PP.

Según Pérez, su salida de la sede parlamentaria tras debatirse la iniciativa de Podemos y cuando aún no había acabado el debate de la de IU no se debió a que sólo les interesara la propuesta de la formación morada para no dar a PP y Foro " una nueva oportunidad de provocarnos, insultarnos y avergorzarnos públicamente".

"Si no nos íbamos, estábamos seguros de que el presidente de la Junta tendría que terminar por expulsarnos. Tal era nuestro grado de indignación con ustedes dos y sus políticas", concluye.