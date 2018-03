PP pide solución urgente a implantación del Grado de Organización Industrial

Gijón, 6 mar (EFE).- El diputado regional del Partido Popular David González Medina ha pedido hoy una "respuesta inmediata y urgente" a la implantación del Grado de Organización Industrial.

En rueda de prensa, junto al portavoz del PP gijonés, Mariano Marín, ha afirmado que los jóvenes de la ciudad "no pueden seguir tolerando el engaño y la broma" por parte de la Consejería de Educación y la "falta de explicaciones" del rector, Santiago García Granda.

González Medina ha denunciado que la implantación del grado se ha convertido en una historia de "engaño, enredo, mareo y mentiras" y en un "cruce de acusaciones" entre el Gobierno regional y la Universidad de Oviedo.

Ha asegurado que este asunto "no es un capricho" sino una demanda de todo el sector de la industria y la tecnología y que, a pesar de que hoy se ha anunciado que su implantación será inminente, ha advertido de que esto mismo "se lleva repitiendo desde el 5 de enero".

En su comparecencia, ha señalado que el consejero de Educación, Genaro Alonso, ha utilizado en este asunto "la mentira como herramienta política" y el rector de la institución académica "no esta haciendo las cosas como debe".

Por todo ello, el diputado del PP ha pedido que se dé información con "transparencia y sinceridad" al mismo tiempo que ha exigido explicaciones sobre la implantación de los nuevos grados para los dos próximos cursos universitarios.

Por su parte, Mariano Marín ha afirmado la Consejería ha actuado con "ceguera" y "tarde y mal" en una cuestión que "sería un éxito" para la ciudad y serviría "para impulsar el prestigio del campus".

También ha culpado a la alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, por no haber pedido explicaciones y someter a la ciudad a una "parálisis" constante.

Por otro lado, respecto a la oficialidad del asturiano, David González Medina ha asegurado que la "inmensa mayoría" de la comunidad educativa no aboga por la cooficialidad, por lo que ha pedido al rector de la Universidad que "no pida lo que no quiere la institución".

"No debe olvidar que habla en nombre de la institución que representa", ha apostillado.