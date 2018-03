Anquela "confía" en el trabajo de su equipo

Oviedo, 7 mar (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, se ha mostrado tranquilo pese al mes que lleva su equipo sin ganar, ya que lo único que preocuparía de verdad al jienense sería que los suyos "no dieran el nivel", algo que no ocurre ya que el técnico "confía" en el plantel y ve a su equipo "capaz de competir contra cualquiera".

"No somos inferiores a nadie pero tenemos que trabajar al máximo los 90 minutos, y luego tener el pelín de fortuna necesaria en cada partido. Estos jugadores compiten y trabajan como unos condenados, no se les puede pedir mas, sólo hay que estar tranquilos y sabiendo sufrir, porque seguimos en una posición más que aceptable", ha explicado el propio Anquela.

Para el entrenador carbayón "era sabido" que vendrían "momentos complicados" y ha señalado que rachas como la de los azules las pasan todos los equipos, por lo que espera que sus jugadores tengan la "misma calma" que cuando los resultados acompañaban.

"Cuando estaba todo el mundo eufórico tuvimos la calma necesaria para saber lo que nos venía y los terrenos que estábamos pisando. Estas rachas son normales, ya la pasamos en la primera vuelta, y ahora toca esta... Nosotros hacemos todo para ganar, competimos con equipos muy importantes y sabemos que no va a ser fácil pero que llegamos bien, con ganas e ilusión", ha contextualizado el jienense.

Anquela ha destacado que ese "nivel" que está dando su equipo es "lo más importante", ya que los resultados vienen "como consecuencia" del mismo, y se ha mostrado contundente al indicar que sus jugadores tienen un "alma" difícil de encontrar en la categoría.

"El equipo no deja de pelear, da todo lo que tiene, y seremos mejores o peores, pero tenemos un corazón y un alma difíciles de igualar. Eso es lo que nos ha llevado hasta aquí y en lo que nos vamos a seguir apoyando de aquí al final de temporada. Este equipo no pierde la identidad y eso me deja muy tranquilo", ha apuntado el entrenador.

El técnico, que no podrá ver el partido desde el campo tras haber sido expulsado ante el FC Barcelona, ha confesado sentirse "indefenso" ante esas decisiones, pero se ha centrado en lo deportivo y ha explicado que quiere un "equipo por encima de las individualidades", aunque no sin admitir que la baja de Folch, también por sanción "es importante".

"Es evidente que lo es, porque cada día está mejor, y lo notaremos. Pero sólo tenemos que saber lo que queremos y cómo conseguirlo, saldrá uno que juegue en su posición, que lo tenemos. Quiero un equipo, que juegue bien al fútbol y sepa manejar las circunstancias y fases de cada partido, porque hay que coger un resultado positivo cuanto antes", ha concluido el jienense.

Los azules han trabajado a puerta cerrada en la que será la penúltima sesión en tierras asturianas, y es que los carbayones viajan mañana a primera hora a Tenerife con la única baja confirmada por lesión de Juan Carlos, que sufre un esguince en el meñique de su mano izquierda y dejará un sitio en la convocatoria para el tercer portero, Gorka.