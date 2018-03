Asturias se promociona en la feria ITB de Berlín

Oviedo, 7 mar (EFE).- El director general de Comercio y Turismo, Julio González Zapico, ha participado hoy en el acto de inauguración de la feria turística ITB Berlín, en la que el Principado está presente y donde desarrollará una agenda comercial con turoperadores y federaciones deportivas hasta el próximo domingo.

Durante el certamen, que reúne cada año a 169.000 visitantes y más de 10.000 expositores, el Gobierno de Asturias tiene previstas, entre otras, nueve reuniones con turoperadores alemanes como Olimar, Gebeco, Ikarus Tours, Bund-Reisen, Asturias & HolidayCheck y Alma Tourism Consulting, con el objetivo de mejorar la comercialización de los establecimientos asturianos.

Además, la colaboración con la Federación de Montaña Alemana DAV Summit Cluben ha permitido programar cuatro viajes al Principado, como destino de naturaleza, para este año y el próximo, informa la Consejería de Empleo.

Este acuerdo es resultado de las acciones impulsadas por el Ejecutivo autonómico con motivo de la apertura del vuelo de Volotea a Múnich en mayo de 2017.

La participación en ITB forma parte del plan de promoción turística en el mercado internacional que ha puesto en marcha este año la Consejería de Empleo, Industria y Turismo y que arrancó en febrero en Múnich, con la asistencia a la feria de ocio y viajes más importante de Alemania del sur, The fair for travel and leisure, y la presentación de Asturias como destino.