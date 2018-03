Ciudadanos pide al Gobierno que explique por qué se suprimen trenes de Feve

Oviedo, 7 mar (EFE).- El diputado por Asturias de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Ignacio Prendes, ha pedido al Ministerio de Fomento que informe sobre los motivos que han provocado supresiones de trenes de cercanías de Feve en el Principado.

"Queremos saber si el Gobierno dispone de cifras de incidencias, desglosadas por líneas a lo largo de los últimos 5 años y qué medidas tiene previsto llevar a cabo para solucionar los problemas derivados de la combinación de fallos de mantenimiento y la falta de repuestos en los trenes de cercanías de Feve en la región", ha explicado Prendes en un comunicado.

Cerca de un centenar de trenes se suspendieron entre el 19 y el 21 de febrero por falta de repuestos aunque, según Prendes, las in incidencias no se publicaron ni en la web de la compañía ni en su canal de la red social Twitter, por lo que ha solicitado al Gobierno que explique por qué no se hizo.