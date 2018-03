Oviedo aprueba las bases los presupuestos participativos de 2019

Oviedo, 9 mar (EFE).- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado hoy las bases para el desarrollo del proceso de los presupuestos participativos de 2019, a la que se destinarán 1,5 millones de euros, con el objetivo de entregar a los vecinos la capacidad de decidir de forma directa en qué invertir una parte del presupuesto municipal.

De esta forma, la ciudadanía propone proyectos que priorizan en la fase de apoyo, para que posteriormente sean evaluados por el personal técnico del Ayuntamiento y, tras un periodo de alegaciones, pasen a la votación final.

Para poder participar en el proceso es necesario estar empadronado en el municipio y tener más de 16 años y cada vecino puede proponer tantos proyectos como crea oportuno de forma presencial o a través de internet.

Las propuestas deben ser inversiones con una vida útil superior a un año, que no se consuman con el uso, que se puedan inventariar y que no supongan un gasto previsiblemente reiterativo, y las obras deben ser técnicamente viables, legales, responder a un interés general, ser competencia del Ayuntamiento y no superar los 1,5 millones asignados para el proceso.

La Concejalía de Participación Ciudadana comenzará la fase de propuesta en primavera y, una vez se elijan las propuestas ganadoras, serán incorporadas en el presupuesto municipal de 2019 para su ejecución.