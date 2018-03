El PSOE niega enchufismo en las contrataciones de la empresa Aguas Avilés

(actualiza con declaraciones de Cs)

Avilés, 9 mar (EFE).- El concejal de Promoción Económica y de Ciudad de Avilés, Manuel Campa, ha negado hoy que hubiera enchufismo en la contratación de personal de la empresa Aguas de Avilés, tal como ha denunciado IU en la comisión de investigación del proceso de privatización de este servicio.

En su opinión, "el objetivo principal de esta comisión es volver a tener en la prensa constantemente las mismas noticias de hace cinco años, con los mismos titulares sobre que IU dice que el enchufismo marcó la selección de personal en Aguas de Avilés".

"Todas esas cosas han quedado totalmente descartadas y, de hecho, ni siquiera llegamos a proponer una votación en la comisión porque el resto de partidos se dio cuenta de que no había sustancia para ella", ha declarado.

Campa ha señalado que el Gobierno Local demostró "con datos y con la hemeroteca" que no hubo irregularidades y ha señalado que, de hecho, un juez decidió sobreseer la denuncia.

Por otra parte, el PSOE ha instado a los grupos de la oposición a que presenten en los próximos días las listas de las personas que quieren que comparezcan ante la comisión de investigación del proceso de privatización del agua, que entra de ese modo en su recta final.

"El próximo viernes nos volveremos a reunir y será prácticamente la penúltima de las previstas y los grupos tienen que tener planteadas las comparecencias que quieren solicitar", ha declarado el concejal de Promoción Económica y de Ciudad, que presenta al PSOE en la comisión del agua.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, ha declarado que no ve base para abrir un expediente de la empresa Aguas Avilés por las supuestas irregularidades en la contratación de personal.

La edil entiende que las irregularidades en la contratación del personal, "si existen, son mínimas", y ha considerado que la empresa mantiene la media de personal contratado según la planificación que presentó al iniciado de la adjudicación del servicio.

"No estamos a favor de que se abra ningún expediente interno puesto que no hay base para ello. En todo caso, apoyaremos solicitar aclaración a Aguas de Avilés de cómo está haciendo esos procesos de contratación, pero no nos queda duda de que está cumpliendo sus compromisos", ha recalcado.