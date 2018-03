USO denuncia CCOO y UGT intentan expulsarlo de grupo pervivencia del carbón

León, 12 mar (EFE).- El secretario general de USO en Castilla y León, Marco Antonio Martínez, ha denunciado hoy que CCOO y UGT intentan expulsar a su sindicato del grupo de trabajo por la pervivencia del sector del carbón.

Por medio de un comunicado, Martínez explica que este mediodía debería haberse celebrado en la sede del Ministerio de Energía, Agenda Digital y Turismo la primera de las tres reuniones del grupo de trabajo previstas por el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, con patronal y sindicatos para tratar el futuro de la minería del carbón.

El formato de este grupo de trabajo, acordado en la última reunión del Plan del Carbón, el pasado 1 de marzo, se concretó la semana pasada con la composición de miembros.

En la convocatoria, tanto UGT como CCOO contaban con dos miembros, a petición de ellos mismos, y la USO solo estaría representada con uno, tal y como pidieron los sindicatos mayoritarios.

Sin embargo, y no contentos con ese menosprecio, hoy, antes de componerse la mesa, han decidido a última hora que no comparten este modelo de comisión técnica y han conminado al Ministerio a mantener las reuniones por separado y no participar en el grupo de trabajo, tal y como estaba acordado el 1 de marzo", señala Martínez.

Como miembro representante en dicho grupo, el dirigente de USO manifiesta que se comparta o no ese formato, era lo acordado, y advierte que no se puede echar al traste en el último minuto, cancelando la reunión conjunta ya en la misma sede del Ministerio.

"Nosotros no ocultamos ninguna de nuestras propuestas, llevamos defendiéndolas desde que formamos parte de la Mesa del Carbón, y las expondremos delante de quien haga falta y en el formato que el Ministerio decida", afirma Martínez.

"Si otros quieren mantener reuniones secretas, pueden tenerlas independientemente de que trabajemos en conjunto por un proyecto que creíamos común, como es sacar adelante lo que queda de las comarcas mineras", agrega.

En este sentido, Martínez abunda en que pretenden "estirar el Plan Social para garantizar el empleo en las zonas más castigadas por el fin de la minería; equiparar en ese plan a los trabajadores de las contratas con los de las empresas principales, y explorar vías para refinanciar o amortizar la devolución de ayudas a las empresas que sí han demostrado que son rentables y mantienen el empleo".

En relación con este punto, el secretario general de USO en Castilla y León añade que "es delirante que al sindicato con la representación mayoritaria en la minería privada, que es la que realmente está sufriendo los embates de impagos y amenazas de cierre, se le impida compartir foro por el futuro de esos empleos".

Martínez ha recordado que, entre los problemas más acuciantes de la minería está la resolución de la continuidad de la Compañía Minera Asturleonesa, con 200 empleos directos y toda la comarca de Laciana dependiendo indirectamente de ellos, y precisa que USO cuenta con 10 de los 13 miembros del comité de empresa.