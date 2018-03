Lobato: No habría vuelto a F1 si tuviera que ser de nuevo el hombre orquesta

Madrid, 12 mar (EFE).- El periodista asturiano Antonio Lobato, que esta temporada volverá a ser la voz de la Fórmula 1 en Movistar+ tras dos años alejado de la competición, ha afirmado que nunca habría vuelto si tuviera que ser de nuevo "el hombre orquesta" que era antes, ya que ese nivel de "estrés" y "agotamiento" se hizo "insoportable" .

"Nunca hubiera vuelto si tengo que hacer lo que hacía antes: dirigir, presentar, narrar, hacer reportajes... Antes lo hacía todo, era el hombre orquesta, y el nivel de responsabilidad, de estrés, de cansancio, de agotamiento que me generó llegó un momento que era insoportable", ha reconocido Lobato (Oviedo, 1965).

Una decisión que ha "pensado en familia" y que ha tomado después de dos años "sabáticos" en los que no ha sentido "nostalgia" de la Formula 1 hasta casi finalizar la pasada temporada.

"Es triste decirlo, pero yo no he echado de menos el negocio de la Fórmula 1. En 2016 me levanté para ver la primera carrera del campeonato en Australia, empezó la carrera y no sentí nada. Sentí tranquilidad y la disfruté como aficionado experimentado, y mucho más relajado", ha dicho Lobato.

Con motivo de la presentación de la temporada de motor 2018 en Movistar+, dueña de los derechos de emisión del Mundial de Fórmula 1 y de Moto GP, Lobato ha explicado que su labor será exclusivamente la de narrar los entrenamientos libres, la clasificación, la carrera, así como "estar en los previos y post" de las pruebas junto a Pedro Martínez de la Rosa y Toni Cuquerella.

De las 21 carreras del campeonato, que comenzará el próximo 25 de marzo, Lobato viajará a los grandes premios de España, Mónaco, Inglaterra, Francia e Italia, y "quizá" al de Abu Dabi.

"Esa va a ser mi función; evidentemente, aportaré cosas, porque me salga o se me ocurra la idea, pero no porque sea responsable y tenga la obligación", ha recalcado el periodista, que se ha "quitado del medio todo el estrés" de tener que buscar contenidos, hablar con equipos, pilotos, empresas o pelear por el presupuesto.

Lobato ha firmado por un año pero ha dejado la puerta abierta a ampliar su contrato: "Viendo de salida cuál va a ser mi papel, podría seguir porque no me quema y no me va a afectar. Mi vida va a seguir estando ordenada, no como en el pasado, que estaba muy desordenada y me perdía muchas cosas".

"Y, sobre todo, mi salud física y mental no se van a ver afectadas", ha subrayado.

Durante la presentación, el director de Deportes de Movistar+, Carlos Martínez, ha insistido en el compromiso de la plataforma de televisión de pago con sus abonados a través de sus canales temáticos.

En cuanto a la transmisión del campeonato de Moto GP, que dará comienzo el próximo fin de semana, la principal novedad es la incorporación al equipo de comentaristas del expiloto norteamericano Randy Mamola, "un marciano de categoría" de este deporte, según Martínez.