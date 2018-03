Martes, 13 de marzo de 2018

Madrid, (EFE).- Todos los grupos parlamentarios se han mostrado hoy de acuerdo en tramitar la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria para suprimir los aforamientos de los diputados regionales, del presidente y de los consejeros del Gobierno autonómico.

PARLAMENTO ECONOMÍA

La oposición no se cree la razones de Sota para el cese del interventor

Santander, (EFE).- El consejero de Economía, Juan José Sota, ha insistido hoy en que el relevo en la Intervención General busca darle un nuevo impulso ante los retos de la financiación autonómica y del nuevo sistema de contabilidad, unas razones que la oposición no se cree y que ha calificado de "jocosas" y de "chiste".

PODEMOS PRIMARIAS

Verónica Ordóñez y Luis del Piñal llegan a una confluencia para las primarias

Santander (EFE).- Verónica Ordóñez y Luis del Piñal han llegado a un acuerdo para concurrir juntos a las primarias para liderar Podemos en Cantabria, en una candidatura que encabezará la diputada regional, para medirse con la ya anunciada de la parlamentaria nacional Rosana Alonso.

VUELTA OSTRERA

Presentadas 165 alegaciones a las ubicaciones de Vuelta Ostrera

Torrelavega, (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha recibido 165 alegaciones a las siete posibles ubicaciones de la estación depuradora alternativa a Vuelta Ostrera, unas alegaciones que se estudiarán para remitirlas después al Ministerio de Medio Ambiente, que es el competente en este asunto.

SANTANDER DERRUMBE

Exceso de obra causó el derrumbe de calle del Sol, según expediente municipal

Santander, (EFE).- El expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento de Santander por el derrumbe parcial del número 57 de la calle del Sol determina que el siniestro se produjo como consecuencia del exceso de obra realizada en el antiguo local Master.

FOMENTO CARRETERAS

Fomento licita repintado de marcas viales de varias carreteras en Cantabria

Santander (EFE).- El Ministerio de Fomento ha licitado el contrato para el repintado de marcas viales en las carreteras: A-8, A-67, S-10, S-20, S-30, N-611, N-621, N-629, N-634, N-635 y N-636, en la provincia de Cantabria.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El Parlamento crea una ponencia sobre la nueva financiación autonómica

Santander, (EFE).- El Parlamento de Cantabria ha aprobado hoy la creación de una ponencia sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que estará formada por un diputado de cada uno de los grupos de la Cámara regional.

PARLAMENTO ADMINISTRACIÓN

Expertos comparecerán en el Parlamento para abordar Ley Régimen Jurídico

Santander, (EFE).- Los catedráticos de Derecho Administrativo Luis Martín Rebollo y Juan Manuel Alegre, abrirá este jueves las comparecencias que se van a llevar a cabo en el Parlamento de Cantabria para informar sobre el proyecto de Ley de Régimen Jurídico de Cantabria.

URBANISMO DERRIBOS

AMA lamenta la inexistencia de recursos para los afectados por derribos

Santander (EFE).- La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha mostrado su decepción por la inexistencia de recursos y la "falta de concreción" para que las administraciones públicas afronten "en un futuro" sus responsabilidades legales con los afectados por sentencia de derribos.

TURISMO MARRUECOS

Cantabria y Marruecos colaboran para atraer viajeros entre ambos territorios

Santander, (EFE).- El Gobierno de Cantabria y la Embajada del Reino de Marruecos han puesto en marcha una serie de acciones conjuntas para potenciar el intercambio de viajeros y turistas entre ambos territorios y optimizar la conexión área directa que, desde el pasado mes de octubre, opera Ryanair entre Santander y Marrakech.

PRECIOS CONSUMO

El IPC sube al 1% en febrero en Cantabria, una décima por debajo del nacional

Santander, (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 1 por ciento en febrero, una décima por debajo de la tasa de inflación nacional, en Cantabria, donde las mayores alzas de precios se han registrado en las comunicaciones y los hoteles cafés y restaurantes.

PARTIDOS PSOE

El PSOE apuesta por potenciar el sector pesquero artesanal

Santoña (EFE).- La secretaria de Organización del PSOE de Cantabria, Noelia Cobo, ha asegurado que la pesca selectiva tiene que convertirse en el "eje principal" de las políticas pesqueras y, para ello, apuesta por desarrollar la pesca artesanal en la región, porque es "la que más implantada está y la que más empleo genera".

AVISPA ASIÁTICA

Ministerio y comunidades buscan el cebo perfecto para la avispa asiática

Santander, (EFE).- El Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas afectadas por la avispa asiática tienen por delante el reto de encontrar un método de trampeo lo más eficiente posible, y que sea selectivo, sobre todo ante el avance de la especie y los daños que provoca en la apicultura y la agricultura.

CIENCIA MICROBIOLOGÍA

Las bacterias que amenazan Altamira tiñen un tubo volcánico de La Palma

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El mismo tipo de bacterias que hace unos años desataron todas las alarmas en Altamira, por la amenaza que representan para la conservación de sus pinturas prehistóricas, tiñen de amarillo a 2.000 kilómetros de allí la Cueva Honda del Bejenado, un tubo volcánico de La Palma.

TRIBUNALES SANTANDER

La Fiscalía se opone a la demanda de Antonio Mantecón contra Ganemos

Santander, (EFE).- La Fiscalía de Cantabria se opone a la demanda del concejal no adscrito de Santander Antonio Mantecón contra Ganemos, la marca con la que se presentó y fue elegido edil del Ayuntamiento de Santander en 2015, porque entiende que no se vulneraron sus derechos, como alegaba él en su demanda.

SANTANDER EMPLEO

Santander pide máximo de contratos en orden de Corporaciones Locales de 2018

Santander, (EFE).- El Ayuntamiento de Santander ha solicitado el máximo de contrataciones en la convocatoria de este año de la orden de Corporaciones Locales, mientras espera a que el Gobierno de Cantabria se pronuncie sobre la presunta "cesión ilegal" de trabajadores por parte de la empresa municipal Santurban.

TORRELAVEGA OBRAS

Torrelavega expropia cuatro locales del Cine Pereda para ampliar ayuntamiento

Torrelavega, (EFE).- El Ayuntamiento de Torrelavega ha acordado el inicio del expediente para expropiar cuatro locales sin actividad comercial, al objeto de hacerse con la totalidad de la propiedad de inmuebles situados bajo el antiguo Cine Pereda que se incorporará al futuro edificio municipal.

TRIBUNALES ASTILLERO

Cortina dice que el escrito de Fiscalía "no tiene ninguna validez jurídica"

Astillero, (EFE).- El ex alcalde de Astillero, Carlos Cortina, ha considerado hoy que el escrito de la Fiscalía "no tiene ninguna validez jurídica" y que "no es el momento" de presentar calificaciones porque hay recursos presentados por las partes admitidos a trámite por el juez y pendientes de resolver. El grupo de IU en el Ayuntamiento de Astillero ha pedido hoy de nuevo la dimisión del exalcalde del municipio y edil del PP en el Consistorio, Carlos Cortina, tras conocer que la Fiscalía le pide 10 años de inhabilitación para cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación.

AVISPA ASIÁTICA

Convocadas ayudas a los municipios que tomen medidas contra avispa asiática

Santander, (EFE).- El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica hoy la convocatoria de las ayudas destinadas a ayuntamientos que adopten medidas de prevención contra la avispa asiática (vespa velutina) en el año 2018, dotadas con 100.000 euros y cuyo importe máximo por beneficiario será de 5.000 euros.

SANTANDER COOPERACIÓN

El Ayuntamiento de Santander dona dos autobuses más a campamentos de Tinduf

Santander, (EFE).- El Ayuntamiento de Santander ha donado a los campamentos de Tinduf dos nuevos autobuses llenos de alimentos, material quirúrgico y de oficina, unos efectos con los que se podrán montar "dos o tres guarderías".

TORRELAVEGA RÍOS

Torrelavega acoge dos muestras sobre planes de sequía y caudales ecológicos

Torrelavega, (EFE).- La sala Mauro Muriedas de Torrelavega acogerá durante un mes dos exposiciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) sobre los planes especiales de sequía y la concertación de caudales ecológicos, documentos cuyos borradores se encuentran en proceso de información pública.

TRIBUNALES RACING

Suspendido el juicio contra Ángel Lavín que se iba a celebrar mañana

Santander, (EFE).- El juicio que se iba a celebrar mañana, miércoles, contra el ex presidente del Racing Ángel Lavín, acusado de delito societario por desconvocar la junta de accionistas del 31 de enero de 2014, ha sido suspendido por enfermedad de uno de los letrados.