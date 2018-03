Somos rechaza el incremento salarial de las educadoras aunque no lo recurrirá

Avilés, 14 mar (EFE).- El grupo municipal de Somos Avilés considera que la propuesta del PSOE para incrementar los salarios de las educadoras de las escuelas infantiles, acompañada ahora por dos informes técnicos, "sigue sin dar seguridad jurídica a las trabajadoras" por lo que ha anunciado que votará en contra, aunque no recurrirá judicialmente.

Somos recuerda que el Servicio de Recursos Humanos elaboró un informe que, a su juicio, justifica la legalidad del complemento de productividad.

"Entendíamos que en la propuesta inicial no daba seguridad jurídica a ese incremento salarial porque se generalizaba su pago y eso es contrario a la naturaleza de ese complemento y porque no se justificaba un importe tan elevado para ese colectivo laboral".

Somos dice que respecto de la primera cuestión, ahora, el informe deja claro el carácter individual que tiene el complemento y sobre la segunda, el informe no justifica esa desproporción.

"Insistimos en que esta forma que tiene el gobierno de mejorar las condiciones salariales de las educadoras no las equipara en derechos al resto de la plantilla, su legalidad es dudosa como también apunta el nuevo informe de Intervención, por ello votaremos en contra en el pleno", anuncia la formación morada.

No obstante, Somos no recurrirá el previsible acuerdo plenario, no acudirá a los tribunales pues el resultado de su anulación sólo afectaría negativamente a las trabajadoras.