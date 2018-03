Cultura revisará la fijación de tejas de la iglesia de Caleao

Oviedo, 15 mar (EFE).- El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha anunciado hoy que se va a hacer un estudio sobre el sistema de fijación de tejas en la iglesia de Santa Cruz la Real de Caleao para evitar desplazamientos a causa de la nieve.

Alonso ha respondido hoy en el pleno de la Junta General del Principado a una pregunta del diputado popular Pedro de Rueda sobre los problemas que la última gran nevada de febrero provocó en la techumbre de este templo.

El parlamentario popular ha advertido de que en noviembre de 2015 ya estaban avisados de que las obras realizadas por la empresa "Trycsa" presentaba muchas deficiencias y que habían aparecido desperfectos, goteras y humedades con la techumbre nueva.

El consejero ha afirmado que la empresa que hizo dichas obras acudió con celeridad a reparar los daños ocasionados por la nevada "en cumplimiento de la garantía que por 15 años tiene la empresa ante defectos ocultos".

Alonso ha reconocido que algo no estaba bien cuando era la única techumbre del pueblo en la que no aguantaban las tejas y que por eso van a revisar su fijación para que no vuelva a ocurrir en próximas nevadas.

La techumbre de este templo, que data del siglo XVI y está declarado Bien de Interés Cultural, se llevó a cabo hace dos años.