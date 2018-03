Viernes, 16 de marzo de 2018

Agenda informativa:

.- Gijón.- SANIDAD ENCUENTRO.- Más de un centenar de neurólogos de toda España se dan cita en el XX Curso de Formación en Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología para avanzar en el diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple.. Pabellón Liberbank de la Feria de Muestras.

09:00h.- Pamplona.- MEMORIA HISTÓRICA.- La directora general de Justicia, Encarnación Vicente, participa en el I Encuentro de la Red Interautonómica de Memoria Histórica, organizado por el Gobierno de Navarra. Palacio de Navarra (Avda. de San Ignacio, 1).

09:30h.- Oviedo.- OVIEDO MUNICIPAL.- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oviedo.

09:30h.- Avilés.- AVILÉS VIVIENDA.- La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, preside la reunión de la Junta General de la Oficina Municipal de Vivienda/ Fundación San Martín. Calle El Balandro, 16.

10:00h.- Oviedo .- PLENO JUNTA .- El pleno de la Junta General del Principado debate una iniciativa de IU sobre la situación del castro de Chao San Martín, una moción de Foro sobre las infraestructuras judiciales, una proposición no de ley de Podemos sobre el reconocimiento efectivo a la jubilación parcial de los funcionarios y una cuarta sobre la creación de un billete específico de transporte para familias numerosas. Junta General del Principado (C/ Fruela, 13).

(foto)

10:00h.- Gijón.- GIJÓN MUNICIPAL.- El Ayuntamiento de Gijón celebra comisiones de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda (10:00 horas) y de Participación Ciudadana, Políticas Integrales, Deportes e Igualdad (12:00).

10:00h.- Oviedo.- MINERÍA JORNADAS.- La directora general de Minería y Energía, Belarmina Díaz, presenta las jornadas Escuelas de Minas - Sika - Fundación Santa Bárbara y asiste al XXIX Certamen de Minerales, Gemas y Fósiles.. Escuela de Minas, Energía y Materiales (C/ Independencia 13).

10:30h.- Santiago del Monte.- AEROPUERTO ASTURIAS.- El director del aeropuerto de Asturias, Carlos San Martín, ofrece una rueda de prensa para presentar el programa de actos con motivo de la celebración del 50 aniversario de la infraestructura aeroportuaria asturiana.

11:00h.- Oviedo.- CULTURA LITERATURA.- 58º Concurso de Jóvenes Talentos de Relato Corto de Coca-Cola, con la colaboración de la R.A.E., en el que participan más de 300 alumnos asturianos de 13 y 14 años.. Facultad de Geología. Calle Jesús Arias de Velasco s/n,

11:00h.- Gijón.- GIJÓN MUNICIPAL.- Rueda de prensa de la Plataforma contra la contaminación.. Ayuntamiento. Sala de prensa.

11:00h.- Oviedo.- ARTE FESTIVAL.- AJE Asturias organiza "La Cueva Fest", un festival de arte, diseño y creatividad en el Espacio Coworking Talud de la Ería.

11:00h.- Tineo.- SANIDAD CONSUMO.- El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, asiste al acto que organiza el Centro de Formación para el Consumo (CFC) de Tineo para conmemorar el 20 aniversario de la red de CFC de Asturias.. Casa de Cultura de Tineo (C/ Mayor, 25).

11:00h.- Oviedo.- CONSEJO AGROALIMENTARIO.- La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, asiste a la constitución del Consejo Agroalimentario del Principado de Asturias.. Sala de juntas del EASMU (C/ Trece Rosas, 2).

11:00h.- Oviedo.- GOBERNANZA ALIMENTARIA.- Inauguración de la II Jornada de la Cátedra de Estudios de Gobernanza Global Alimentaria.. Aula Magna del Edificio Histórico

11:30h.- Oviedo.- CULTURA EXPOSICIÓN.- Inauguración de la exposición "Covadonga y la Fotografía". Colección del Museo del Pueblo de Asturias.. Museo Arqueológico de Asturias.

11:30h.- Oviedo.- PARTIDOS PP.- La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Susana López Ares, ofrece una rueda de prensa sobre asuntos de la actualidad política nacional. Sede del PP de Asturias (c/ Manuel Pedregal, n.º 11).

11:30h.- Oviedo.- COVADONGA CENTENARIOS.- El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, asiste a la inauguración de la exposición "Covadonga en la fotografía. Colección del Muséu del Pueblu d'Asturies", que forma parte de los actos conmemorativos de Covadonga centenarios 2018. Museo Arqueológico de Asturias (C/ San Vicente, 3).

(foto)

12:00h.- La Felguera.- SEGURIDAD PRIVADA.- La Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) entrega los V Galardones de la Seguridad Privada de Asturias. Casa Municipal de Cultura "Alberto Vega".

12:00h.- Gijón.- GIJÓN MUNICIPAL.- Presentación del proyecto "Sí, Somos Innovación", financiado por Impulsa dentro del programa de Incentivos al Ecosistema de Desarrollo Empresarial 2017 y desarrollado por la Fundación Universidad de Oviedo (FUO). Paraninfo de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos.

12:00h.- Oviedo.- OVIEDO MUNICIPAL.- La primera teniente de alcalde de Oviedo, Ana Taboada, presenta las actividades y proyectos de participación en los barrios. Plaza del Ayuntamiento.

12:00h.- Gijón.- GIJÓN MUNICIPAL.- El portavoz municipal del PP de Gijón, Mariano Marín, y el concejal Pablo González ofrecen una rueda de prensa. Ayuntamiento. Sala de prensa.

12:15h.- Gijón.- GIJÓN MUNICIPAL.- Xixón Sí Puede (XsP) ofrece una rueda de prensa para mostrar su apoyo a la manifestación por un aire sano. Ayuntamiento. Sala de prensa.

12:30h.- Oviedo.- CIENCIA ADN.- El laboratorio de ADN Criogene, de capital asturiano, celebra un acto divulgativo bajo el título "El ADN, el código de la vida". Hotel de la Reconquista (C/ Gil de Jaz, 16).

12:30h.- Oviedo.- OVIEDO MUNICIPAL.- El concejal de Medio Ambiente de Oviedo, Ignacio Fernández del Páramo, presenta la Ruta del Agua en los Pilares.

13:00h.- Oviedo.- COLEGIO ABOGADOS.- El Colegio de Abogados de Oviedo celebra la jura de 32 nuevos abogados. C/ Schultz 5.

13:30h.- Oviedo.- POLICÍA PREMIOS.- La Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local de Asturias entrega sus Medallas de Buen Servicio. Hotel de la Reconquista (C/ Gil de Jaz, 16).

13:30h.- Avilés.- AVILÉS AGUA.- La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, preside la reunión ordinaria de la Comisión del Agua. Sala de comisiones.

16:00h.- Oviedo.- ASUNTOS SOCIALES.- Presentación de las jornadas "Salud y migraciones, con la vida en la maleta", organizada por Medicus Mundi. Salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos Asturias (Pza. de América, 10).

16:30h.- Gijón.- SANIDAD PEDIATRÍA.- Inauguración XXI Curso Excelencia en Pediatría. Recinto Ferial Luis Adaro.

17:00h.- Villayón.- PARTIDOS PP.- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, participa en el homenaje al que fuera alcalde de Villayón durante 36 años, Ramón Rodríguez, fallecido hace dos años. Escuelas.

18:00h.- Oviedo.- CULTURA ARQUEOLOGÍA.- VI Jornadas de Arqueología Española en el Exterior. Museo Arqueológico de Asturias.

18:00h.- Gijón.- ESCUELA POLITÉCNICA.- Acto de entrega de los diplomas de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón, en un acto en el que interviene la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Palacio de Congresos Recinto Ferial Luis Adaro.

18:30h.- Gijón.- PARTIDOS IU.- La diputada nacional de Unidos Podemos Yolanda Díaz, el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, y la secretaria de Movimientos Sociales, Mayka Barros, ofrecen una rueda de prensa sobre prensiones. Biblioteca pública de la calle Jovellanos 23.

19:00h.- Avilés.- ALFARERÍA JORNADAS.- Inauguración de las X Jornadas de Alfarería de Avilés.. Centro Municipal de Arte y Exposiciones.

20:00h.- Avilés.- LUZ CASAL.- Luz Casal, que acaba de sacar a la venta su último trabajo, "Que corra el aire", inicia su gira española con un concierto en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. (foto)

21:00h.- Avilés.- CULTURA MÚSICA.- El músico francés Yann Tiersen ofrece un concierto en el Centro Niemeyer de Avilés dentro de su gira "An evening with Yann Tiersen solo in concert".

21:00h.- Gijón.- GIJÓN MUNICIPAL.- La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, asiste a un Homenaje a la Mujer Rural.. Restaurante La Carbayera de Granda.

22:30h.- Gijón.- CULTURA MÚSICA.- Fito & Fitipaldis ofrece en Gijón un concierto dentro de su gira 20 Aniversario. Palacio de Deportes Presidente Adolfo Suárez.

EFE