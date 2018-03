Pablo Carreño: "Mi objetivo es el 'top 10 y a partir de allí soñar en grande"

Miami, 21 mar (EFE).- El deseo del tenista español Pablo Carreño, 19 del ránking ATP, es volver a estar entre los diez mejores del mundo, un hito que ya consiguió tras alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos en 2017.

Y lejos de conformarse con esto, Carreño (Gijón, 1991) quiere "soñar en grande" y seguir escalando posiciones a la espera de un cambio generacional, ya que "parece que Nadal o Federer no se van a retirar nunca".

Mientras, el asturiano labra su camino, y llega al Abierto de Miami con la convicción de certificar su primera victoria en este torneo.

PREGUNTA: Es su quinta participación en Miami. ¿Con ganas de debutar con una victoria en la última edición del torneo en Cayo Vizcaíno?

RESPUESTA: Sí, porque todavía no he ganado nunca en Miami, y tiene que ser ya si quiero vivirlo aquí. La semana pasada (en Indian Wells) me encontré bastante bien y vengo con confianza de poder hacer un gran resultado.

P: Llegó al 'top 10' del ránking mundial, ahora está el 19. ¿Su objetivo es volver a estar entre los diez mejores?

R: Obviamente el objetivo es volver a estar en el 'top 10' y seguir mejorando, no quedarme ahí. Los resultados este año no han ido del todo bien, pero tampoco mal. Una cuarta ronda en Australia, también en Indian Wells. Tampoco ha sido un desastre de inicio. Tengo margen y aunque haya retrocedido en el ránking para nada es algo negativo.

P: ¿Espera mejorar la campaña del año pasado, cuando se llevó la victoria en Estoril, y alcanzó las semifinales del Abierto de Australia o los cuartos en Roland Garros?

R: Sí, queda todavía muchísimo año, pero es muy difícil estar los diez meses al máximo nivel. El año pasado después de Roland Garros estuve dos meses fuera de competición, por ejemplo. Estoy tranquilo, sé que podré volver a estar dónde llegué.

P: ¿Cree que puede ser aquí, en Miami, donde consiga ganar a un jugador del 'top 10'?

R: Sí, por qué no, de momento hay que ganar a los de primera ronda y pensar partido a partido. Las condiciones de Miami siempre son muy difíciles, por la humedad y el calor. Siempre me ha costado mucho aclimatarme a esta ciudad, pero hay que ir mejorando y ganando confianza.

P: Con la ausencia de Rafa Nadal en Miami, ¿a quién teme en su cuadro?

R: Que no esté Nadal para el tenis obviamente es negativo. Es uno de los mejores, y que estén los mejores siempre es muy bueno para el torneo. Para el resto de jugadores es un alivio no enfrentarte a él, pero el cuadro que tengo no es nada fácil. En caso de pasar seguramente esté Roger Federer esperando, y enfrentarte al número uno del mundo nunca es fácil, pero sería buena señal.

P: ¿Qué límites se pone? ¿Hasta dónde le gustaría llegar en su carrera?

R: Volver por lo menos al 'top 10', y a partir de allí soñar en grande. Estar entre los cinco mejores, y luego ya se verá cuando se empiecen a retirarse Federer, Nadal, y estos jugadores que son mayores que yo. Veremos si la nueva generación que vienen por debajo, los Zverev, Shapovalov y Chung toman el relevo o dan un poco de tiempo para que jugadores como yo puedan seguir escalando posiciones.

P: ¿Cree que el permanente éxito de Roger Federer o Rafa Nadal le impide llegar a lo más alto?

R: Parece que no se van a retirar nunca, pero supongo que habrá algún día en el que tendrán que dejar de jugar y aprovecharé esos momentos para estar ahí, ese paso de una generación a otra para seguir avanzando puestos.

P: ¿Qué le debe a su formación en Barcelona?

R: Desde los 15 años, cuando me empecé a tomarme más en serio el tenis, me fui de Gijón a Barcelona. Fiché por el Club de Tenis Barcelona, que siempre me ha ayudado mucho, y he pasado momentos increíbles. Espero seguir con ellos hasta el final de mi carrera.

P: ¿Qué le gustaría hacer en Miami a parte de competir?

R: Ojalá pueda ir a la playa, pero la verdad es que hay mil cosas que hacer y no tenemos mucho tiempo. También tengo familia en Miami, y les tendré que hacer un hueco a ellos. Pero hay que jugar un torneo y estar concentrado.