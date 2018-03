PP quiere despejar interrogantes para decidir sobre crédito extraordinario

Oviedo, 21 mar (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha afirmado hoy que el PP tiene que despejar "algún interrogante serio" que ha surgido entre ayer y hoy antes de decidir si apoyará la ley de crédito extraordinario.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley de crédito extraordinario de 111,3 millones de euros con el que pretende paliar los efectos de la prórroga y que ahora tiene que ser debatido en el Parlamento autonómico.

La presidenta del PP asturiano ha indicado que hoy hay reunión del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General y posteriormente, es probable que se celebre un Comité Ejecutivo Regional para analizar el apoyo a la norma.

No obstante, no ha avanzado si los populares la respaldarán o no, porque hay "acontecimientos de ayer y de hoy que causan algún interrogante serio" que hay que despejar.

Fernández ha señalado que el Gobierno regional no ha tenido mucha prisa a la hora de tramitar la ley y ahora los populares quieren disponer "de unos días, unas horas", para decidir adecuadamente sobre esta ley de crédito, que dedica la mayor parte a pagar deuda y gasto corriente y no a inversión.