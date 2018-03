Condenada a 6 años de cárcel por maltratar y estafar a su marido anciano

Oviedo, 22 mar (EFE).- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a seis años de cárcel a la mujer acusada de maltratar a su marido, 41 años mayor que ella, y de estafarle casi 400.000 euros.

El fallo, contra el que cabe recurso de apelación, también impone a la mujer, de 42 años y de nacionalidad paraguaya, una orden de alejamiento respecto al hombre, de casi 84 años.

La mujer también deberá pagar a su ahora exmarido una indemnización de 980 euros por el maltrato sufrido y otra por el valor de la pérdida patrimonial derivada de la estafa (397.177 euros), así como una multa de 1.500 euros.

La Audiencia le ha impuesto a la mujer un año menos de cárcel de lo solicitado por la Fiscalía.

La pareja se conoció cuando ella trabajaba en el domicilio de la hermana del hombre, en Teverga, a la que atendió hasta su fallecimiento en enero de 2013.

Ambos se casaron en mayo de 2014 en Asunción (Paraguay), adonde se trasladaron para celebrar el enlace.

A su vuelta a España, en junio de 2014, él fijó su residencia en su casa de Teverga, mientras que ella vivía en un piso de Oviedo, también propiedad del hombre.

No obstante, la visita de una trabajadora social, que comprobó el estado de suciedad y abandono en el que vivía el hombre, hizo que éste se mudara al piso de Oviedo junto con la mujer.

A partir de ese momento, relata la sentencia, la mujer sometió al hombre a todo tipo de insultos y maltrato, bajo amenazas de ingresarle en una residencia e incluso de cortarle el cuello si la denunciaba.

Además, la mujer no le permitía salir de su habitación si no era para ir al baño, donde él tenía incluso que lavar los platos y cubiertos pues no podía ir a la cocina, teniendo que comer en la habitación y sólo comida envasada que tenía en su armario.

El hombre, que no disponía de pijama ni zapatillas, tuvo que ser ingresado con neumonía en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) el 16 de noviembre de 2015, donde recibió el alta del 29 del mismo mes.

El fallo añade que el hombre, que no sabía ni leer ni escribir, contaba con un importante patrimonio económico fruto de lo ahorrado a lo largo de su vida y también de una herencia.

La Audiencia considera probado que la mujer se aprovechó de su vulnerabilidad para apoderarse de un total de 397.177 euros mediante reintegros y cheques.

La sentencia apunta que la mujer tuvo un hijo en diciembre de 2015 fruto de una relación extramatrimonial.