IU ve a De Lorenzo como gobernador civil incapaz de defender interés Asturias

Oviedo, 23 mar (EFE).- El portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, ha considerado hoy que Gabino de Lorenzo ha ejercido su papel de delegado del Gobierno "como un gobernador civil, a mejor gloria de su partido, pero incapaz de defender los intereses de Asturias".

A su juicio, De Lorenzo "ha sido mister no", porque ha dicho "no a las infraestructuras para Asturias y no a las políticas económicas e industriales del Gobierno con Asturias".

"Se podría decir aquello de tanta paz nos dejes ahora que te ausentas", ha dicho Llamazares, quien ha subrayado que el también exalcalde de Oviedo es "el autor del agujero negro del Ayuntamiento" de la capital asturiana.

El delegado del Gobierno y exalcalde de Oviedo durante más de dos décadas presentó ayer su renuncia ante el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ante la decisión de jubilarse a los 75 años y tras algo más de seis años al frente de la representación del Gobierno central en el Principado.