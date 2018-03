Foro acusa al Gobierno de irresponsable por el estado de las quitanieves

Oviedo, 27 mar (EFE).- La diputada regional de Foro Carmen Fernández ha acusado hoy al Gobierno de falta de previsión e irresponsabilidad por el "mal estado" en el que se encuentran las máquinas quitanieves para el mantenimiento de carreteras en plena temporada invernal.

"Es una irresponsabilidad y un grave obstáculo para limpiar las vías de argayos y nieve" que la flota no se encuentre al cien por cien, ha señalado la parlamentaria de Foro en un comunicado.

Foro ha hecho estas críticas a raíz de que el comité de empresa de la Consejería de Infraestructuras denunciase ayer que había diez camiones del servicio de conservación de carreteras, con cuña y salero, dos camiones para el trasladado de las brigadas de carreteras y dos quitanieves de turbina averiados o paralizados por falta de repuestos, al igual que algunas furgonetas y todoterrenos.

"No es de recibo que cada invierno el Gobierno de Asturias no se ocupe de tener a pleno rendimiento el cien por cien de las máquinas quitanieves y de los camiones salero, y tenga sin reparar la tercera parte", ha afirmado Fernández, que ha acusado al consejero Fernando Lastra de no haber puesto a punto esta flota de vehículos.