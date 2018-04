Cs propone eliminar el aforamiento especial para los diputados asturianos

Oviedo, 2 abr (EFE).- Ciudadanos ha presentado hoy una proposición de ley que enviará a todos los grupos de la Junta General del Principado para eliminar la figura del aforamiento especial de sus diputados y miembros del Consejo de Gobierno de Principado para que, de esta forma, puedan ser juzgados por la justicia ordinaria.

La diputada regional de Ciudadanos Diana Sánchez ha explicado que su grupo planteará la modificación de los artículos 26.2 y 35 bis del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, para que puedan seguir protegidos en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria, pero sin continuar ajenos a la jurisdicción ordinaria.

En su texto, la formación naranja incide en la necesidad de esta modificación, especialmente tras los casos de corrupción política que han puesto en jaque su credibilidad, y que demanda una respuesta inmediata para que su imagen no se siga deteriorando.

Sánchez ha recordado que esta propuesta ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos en Murcia y Cantabria, y que ya se encuentra en tramitación a nivel estatal, como una ley orgánica.

Además, se ha referido a las críticas a Ciudadanos por parte de la izquierda, calificándolo como un obstáculo en la aprobación del crédito extraordinario.

Sobre este asunto, ha señalado que la Ley de Crédito Extraordinario no está calificada, por lo que no está a su disposición y no se posicionarán hasta conocer el contenido de la misma.

Desde su punto de vista, quien ha obstaculizado esta ley ha sido la propia izquierda, que ha estado "tres meses negociando" y ha impedido que se lleve antes a la cámara.

Por último, ha insistido en que, si hubiese sido tan urgente, debería haberse convocado un Pleno extraordinario la semana pasada, en vez de irse de vacaciones, algo que ya solicitó su grupo y que no fue atendido.