Mercedes Fernández asegura que Asturias sale "muy bien parada" de los PGE

Oviedo, 4 abr (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha afirmado hoy que Asturias sale "muy bien parada" del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) al destacar, entre otros aspectos, la subida de las inversiones del grupo Fomento en la región en un 19,5 por ciento.

En rueda de prensa, Fernández ha considerado que los presupuestos son "buenos" para Asturias y sería "muy importante" conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para su aprobación.

Asturias sale "muy bien parada" en el anexo inversor de estos presupuestos, ha asegurado Fernández, que ha destacado la subida del 19,5 por ciento de la inversión de Fomento, así como acuerdos que tendrán reflejo presupuestario como el descuento del 30 por ciento en la AP-66 para aquellos vehículos pesados que pasen más de cinco veces al mes y utilicen el telepeaje.

La subida de las pensiones más bajas, el cheque para guardería y el cheque social son otras medidas que ha remarcado la presidenta de los populares asturianos, que ha puesto en valor la subida del gasto social que contemplan las cuentas públicas.

Por ello, ha considerado que "algunos", en referencia al PSOE y a la izquierda, tendrán que explicar por qué son "malos para España y para Asturias" unos presupuestos que dan soluciones a los funcionarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que albergan un compromiso en materia social y tienen acento inversor en infraestructuras.

La popular ha criticado el "ejercicio de vidente" del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que antes de que el Gobierno presentara las cuentas públicas ya dijo que no serían buenas y ha considerado que este modo de actuar sólo se enmarca en que los socialistas quieren hacer "un cálculo interesado, sesgado y partidario".

No obstante, Fernández ha considerado que habrá presupuestos, ya que el Gobierno y el Grupo Popular serán capaces de aunar voluntades y consensos y ha señalado que el PP no entendería que los grupos presentaran enmiendas parciales para votar no a los presupuestos.

La diputada nacional Susana López Ares ha coincidido en que los presupuestos son "excelentes" y "muestran el compromiso del PP y del Gobierno" con las necesidades de los españoles y de Asturias, donde más de 58.000 trabajadores públicos se beneficiarán de las mejoras retributivas y 2.116 guardias civiles y 1.511 policías nacionales disfrutarán de la equiparación salarial de aquí a tres años.

López Ares ha indicado también que Asturias recibirá 262 millones de programas de liquidez autonómica que suponen la reducción del pago intereses.