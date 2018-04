Monteserín echa en falta la depuradora de Maqua en los presupuestos de 2018

Avilés, 4 abr (EFE).- La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha echado hoy en falta en el anteproyecto de presupuestos generales del Estado para 2018 una partida para adecuar las instalaciones de la depuradora de agua de Maqua a la normativa europea en la materia y poner fin a las molestias de los vecinos por malos olores.

"No sé si es que no lo he buscado bien, pero veo que la depuradora no está reflejada y me parece una obra importante para los vecinos de la zona y para la ciudad, con una cantidad considerable y un compromiso por parte del Ministerio de Medio Ambiente", ha declarado la regidora local.

También ha criticado la falta de compromiso del Ministerio de Cultura con el Centro Oscar Niemeyer, porque no figuran los 120.000 euros anuales que se destinaban al complejo de la ría en la época de los gobiernos socialistas.

Donde sí ve la alcaldesa una respuesta a los compromisos adquiridos con los proyectos de construcción de la llamada ronda norte que dotará de nuevos accesos al puerto de Avilés y el soterramiento del tramo urbano de las vías del tren.

"En el anteproyecto presupuestario se refleja el trabajo desarrollado en los últimos meses entre el Principado, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento, y recoge alguna de las cosas que hemos pactado en los protocolos firmados", ha indicado.

No obstante, ha precisado que las grandes cantidades de dinero para estas dos infraestructuras habrán de desembolsarse en los próximos ejercicios, ya que antes está la fase de redacción de los correspondientes estudios.