La Fundación Centro Niemeyer recibe la donación de una obra de Francis Bacon

Avilés, 5 abr (EFE).- La Fundación Centro Niemeyer recibirá la donación de la obra de Francis Bacon titulada "Pope", perteneciente a los fondos de la colección "Francis Bacon collection of the drawings donated to Cristiano Lovatelli Ravarino", y que se exhibe en Avilés por primara vez en España.

La donación se hará afectiva mañana, viernes, a las 18:00 horas, en la Cúpula del Niemeyer, en presencia del director general del Centro, Carlos Cuadros; el comisario de la exposición Fran©is Ba©on.

La ©uestión del dibujo, Fernando Castro Flórez; el presidente de Francis Bacon collection of the drawings donated to Cristiano Lovatelli Ravarino, Umberto Guerini; la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, y el viceconsejero de Cultura del Principado, Vicente Domínguez.

El acto de cesión se produce en la recta final de la exposición más completa realizada hasta el momento de los dibujos Francis Bacon, uno de los grandes maestros de la pintura del siglo XX, del que se pueden ver en el Niemeyer en concreto 73 trabajos a lápiz, pastel y collage.

Francis Bacon (Dublín, 1909 - Madrid, 1992) es uno de los autores más cotizados en el mercado del arte y el tríptico que le dedicó a su amigo Lucian Freud alcanzó la cifra récord de 142 millones de dólares en una subasta realizada en Nueva York.

La muestra, que se clausurará el próximo 8 de abril, permanece abierta al público desde el pasado 10 de noviembre en la Cúpula del Niemeyer gracias a los fondos de "The Francis Bacon Collection of the Drawings Donated to Cristiano Lovatelli Ravarino".

Destaca el dato de que 15 de esas obras se pudieron ver por primera vez en España en el Centro Niemeyer y dos de ellas, "Pope" (la que será cedida) y "Crucifixion", sobresalen por sus grandes dimensiones de dos metros por dos metros.