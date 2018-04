La Mesa del parlamento iniciará el lunes un expediente sobre el síndico mayor

Oviedo, 5 abr (EFE).- La Mesa del Parlamento asturiano iniciará el lunes, 9 de abril, un expediente para determinar si el síndico mayor, Avelino Viejo, incumplió los deberes propios de su cargo y, por lo tanto, si debe ser cesado o no.

Para incoar este expediente deben solicitarlo al menos dos grupos de la Cámara, algo que ya hicieron ayer IU y Podemos al trasladar un escrito en ese sentido a la Mesa de la Cámara, y hoy mismo Foro.

A partir del lunes, el órgano rector de la Junta General podrá recabar del Consejo de la Sindicatura un informe sobre esos supuestos incumplimientos antes de que la Comisión de Hacienda y Sector Publico, previa audiencia del síndico mayor, emita un dictamen que será sometido posteriormente a votación en el pleno de la Junta General.

Si finalmente hay declaración de incumplimiento de deberes, el dictamen deberá ser aprobado, al menos, por una mayoría de tres quintos, es decir, 27 de los 45 diputados del hemiciclo, para poder proceder posteriormente al cese del cargo.

Podemos e IU justificaron ayer su petición en que Viejo ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Asturias a declarar nulos 25 nombramientos de puestos de trabajo de la Sindicatura y a que detrás de esa sentencia hay "reiterados incumplimientos de las obligaciones de su cargo".

Ambas formaciones también han justificado su petición en las explicaciones que sobre esas cuestiones dio Viejo en sede parlamentaria y en el hecho de que el Parlamento, que es quien nombra al síndico mayor, "debe pedir cuentas y exigir a quienes nombra que sean escrupulosos en el desempeño de su cargo".

Por su parte, el diputado de Foro Pedro Leal ha justificado la iniciativa de su partido al afirmar que la continuidad de Avelino Viejo "está dañando irreparablemente a la institución" porque "a su reprobable actuación une el desafío de desoír dictámenes negativos" de la Mesa de la Junta.

Tras señalar que con la Sindicatura se está haciendo "un uso político y partidista", el portavoz socialista en la Junta General, Marcelino Marcos Líndez, ha afirmado hoy que desde el PSOE van a estar siempre "con la legalidad, el respeto a la sentencia y a la institución", pero que en ningún caso van a moverse por dogmas de fe.

El portavoz socialista se refería así al hecho de que Viejo siempre ha defendido que los acuerdos de contratación se efectuaron por unanimidad de los tres síndicos, mientras uno de ellos, Antonio Arias, ha señalado que dio su voto afirmativo a la relación de puestos de trabajo, pero que puso una serie de reservas que quedaron reflejadas en un acta.

Los síndicos Antonio Arias y Miguel Ángel Menéndez pusieron esta semana su cargo a disposición de la Junta General del Principado, un día después de que PP, Podemos, IU y Foro pidiesen la renuncia del síndico mayor, por negarse a dimitir del cargo tras la sentencia que cuestiona el modelo de contratación de esta institución.

Arias tomó esta decisión tras acusar a Viejo de "mentir con sus medias verdades" y de haber ofrecido al Parlamento regional una información "sesgada, parcial, desleal y adulterada" sobre la forma en la que se decidieron las contrataciones en la Sindicatura, mientras que Menéndez mantuvo que "el enrarecido clima que se ha generado no ayuda al adecuado funcionamiento de la institución".

El portavoz socialista ha insistido hoy en que, "mientras no se demuestre lo contrario, el acuerdo objeto de polémica se tomó por unanimidad, ha afirmado que "no es ni correcto ni decente prejuzgar a nadie", que la Sindicatura debe cumplir la sentencia y que el hecho de que ésta sea desfavorable para la institución no debe llevara a "señalar a una persona cuando la responsabilidad es compartida".

"Con los datos que tenemos no parece adecuado decir otra cosa", ha subrayado Marcos Líndez, que ha reconocido que el ambiente que se respira actualmente en la Sindicatura "no es el más adecuado" para su buen funcionamiento en el año que queda hasta que se renueven los cargos, elegidos para periodos de seis años.