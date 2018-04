El PSOE teme que la aprobación del crédito extraordinario se retrase a mayo

Oviedo, 5 abr (EFE).- El portavoz socialista en la Junta General del Principado, Marcelino Marcos Líndez, considera que la tramitación rápida de la ley del crédito extraordinario de 111 millones se retrasará hasta la primera o segunda semana de mayo si no hay un acuerdo unánime para hacerlo por el procedimiento de lectura única.

Aunque el reglamento de la Cámara fija que para poder llevar a cabo la aprobación de una ley por lectura única se requiere del apoyo de dos tercios de la Cámara -30 de 45 diputados-, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional obliga a que, si no hay unanimidad, debe abrirse un periodo de enmiendas para todos los grupos con representación parlamentaria.

En el caso de la ley del crédito extraordinario con el que el Ejecutivo asturiano pretende paliar las consecuencias de la prórroga de las cuentas públicas de 2017, esa unanimidad, por el momento, no es posible puesto que Foro ya ha mostrado su oposición frontal a que se haga por lectura única.

El rechazo a tramitarlo por lectura única obligaría a hacerlo por la vía convencional de cualquier proyecto de ley, con comparecencias, constitución de la ponencia, aprobación del dictamen y aprobación definitiva en el pleno.

Desde que en noviembre del pasado año el Tribunal Constitucional avalase la tramitación de leyes por lectura única, siempre que no se excluyese el trámite de introducción de enmiendas por parte de los grupos, la Cámara asturiana sólo ha aprobado una ley por este procedimiento, y fue por unanimidad.

Marcos Líndez ha incidido en que de los 111 millones de crédito que se solicitan en ese proyecto de ley, 51 millones son para inversiones que hay que sacar adelante este mismo año y que podrían ponerse en riesgo por el retraso en la aprobación de la ley, además de por la aplicación de la nueva ley de contratación.

En su opinión, no hay motivos para que todos los grupos apoyen este procedimiento que, de no llevarse a cabo retrasaría la tramitación unas tres semanas, así como su aprobación que, en el caso de que haya enmiendas de totalidad, no podría llevarse a cabo hasta la primera o segunda semana de mayo.

Las dudas se resolverán el próximo lunes, 9 de abril, durante la reunión de la junta de portavoces del Parlamento asturiano, que deberá decidir si tramita esta ley de forma urgente y por lectura única, como ha solicitado el Gobierno regional.

El Ejecutivo sí que tiene garantizada la aprobación del crédito con los votos de IU y de Podemos y de conseguir finalmente tramitarlo por lectura única podría estar aprobado antes del 20 de abril.

Para el portavoz socialista, no hay motivos para entorpecer la tramitación rápida de esta iniciativa porque sería negativo para Asturias y porque en las inversiones que incluye pueden verse reflejados todos los grupos ya incluyen reivindicaciones de todos ellos.