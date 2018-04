El Niemeyer depositará su Francis Bacon en el Museo de Bellas Artes

Avilés, 6 abr (EFE).- El cuadro titulado "Pope", de Francis Bacon, cedido a la Fundación Centro Niemeyer por la colección italiana "Francis Bacon Collection of the drawings donated to Cristiano Lovatelli Ravarino", será depositado en el Museo de Bellas Artes de Asturias.

Ambas instituciones forman parte de Comisión de Coordinación de Equipamientos Culturales de Asturias, conocida como El Pentágono del Arte.

La obra donada hoy es un dibujo que recrea el retrato de Inocencio X de Velázquez, uno de los motivos centrales de la obra de Francis Bacon, realizado a lápiz sobre papel y con unas dimensiones de 100 x 70 centímetros.

Durante este último fin de semana de la exposición, este "Pope" se podrá contemplar junto con las más de 70 obras que conforman la muestra.

Esta obra se añade a los fondos pertenecientes a la Fundación Centro Niemeyer, que en 2014 comenzó su colección propia a través de adquisiciones o donaciones de artistas y cuenta ya con un total de 15 obras.

En concreto, se trata de obras de Carlos Coronas, del Premio Pulitzer Javier Bauluz, Masao Yamamoto, Arno Rafael Minkkinen, Begoña Zubero, Franco Fontana, Javier Riera, Gilbert Garcin, Juan Manuel Díaz Burgos, MeMo Collective y de Enrique Carbajal "Sebastián" y la citada de Francis Bacon.

A estas se sumará en breve una obra del artista asturiano Avelino Sala, cuya exposición "The Global Symbol" se inaugurará en la Cúpula el próximo 19 de abril.

La exposición de dibujos de Francis Bacon llegará a su fin el próximo domingo, 8 de abril.