El III Festival de Cine LGBTIQ dará comienzo con el estreno de "Love, Simon"

Avilés, 9 abr (EFE).- La tercera edición del Festival de Cine de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y Queer (LGBTIQ) dará comienzo en el Auditorio del Centro Niemeyer el próximo domingo, 15 de abril, a las 19:30 horas, con un acto inaugural que irá seguido por el estreno en España de la película estadounidense "Love, Simon", producida por la FOX.

Desde entonces y hasta el 21 de mayo, Avilés acogerá la proyección de diez largometrajes (tres de ellos como estreno en España), cuatro instalaciones artísticas, una obra de teatro off, un concierto de música clásica, un acto de Palabra y dos mesas redondas.

El festival alcanza así multitud de manifestaciones artísticas más allá del cine que complementan la oferta cultural centrada en la identidad de género.

El Festival de Cine LGBTIQ se centra en aquellos colectivos cuya sexualidad es considerada no-normativa, minoritaria o que precisa de una mayor visibilidad para despertar la conciencia social.

Los largometrajes que forman parte de esta tercera edición del Festival de Cine LGBITQ son "A cidade do futuro"; "O ornitólogo"; "Señorita María. La falda de la montaña"; "Hoy partido a las 3"; "They"; "Heartstone"; "Casa Roshell"; "The Misandrits", y "Las heridas del viento".

Esta tercera edición se complementa con un conjunto de nueve actividades paralelas que abarcan la música, la literatura, las artes visuales o el cómic, que extenderán la vida del festival más allá de los días de las proyecciones y de los espacios del Centro Niemeyer.

Así, el festival llegará a toda Asturias a través de Laboral Cinemateca, el Centro Cultural de Castrillón Valey, FICX Plus y SACO Oviedo.

Además, la galería TATE de Londres y el canal británico Channel 4 - Random Acts traerán por primera vez a España la instalación audiovisual Queer British Art.