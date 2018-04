García Cortina:"Sería un sueño correr el Tour de Francia"

Nava , 11 abr .- El ciclista asturiano Iván García Cortina (Bahrain), visitó la subida inédita de Les Praeres (Asturias), cima de la decimocuarta etapa de la Vuelta 2018 y vaticinó que ese día "será clave entrar bien colocado", mientras que manifestó su sueño por estar en la próxima edición del Tour de Francia.

"Creo que a la cimas de Les Praeres llegará un corredor en solitario. Esta subida la hacía antes en bicicleta de montaña y hace poco para la organización de la Vuelta en bicicleta de carretera. Después de una bajada muy peligrosa hay que empezar a subir. La clave será entrar bien colocado. Espero estar ese día en la Vuelta, lo tengo previsto, y antes en el Tour, que es siempre un sueño"

El ciclista gijonés, de 22 años, valoró su paso por las grandes clásicas disputadas hasta el momento, París Roubaix y Tour de Flandes, con experiencias desiguales.

"En la Roubaix no tuve suerte, me caí y me fisuré el dedo pulgar de la mano derecha. En Flandes estuve en la escapada y tuve el honor pasar en el grupo de cabeza por el Kapelmuur. En conjunto un sabor agridulce en las clásicas", señaló Cortina, presente en la visita a la cimas de Les Praeres, coma inédita de la Vuelta 2018.

Preguntado por el jefe de filas del Bahrain, el italiano Vincenzo Nibali, García Cortina lanzó halagos sobre el reciente ganador de la Milan San Remo.

Nibali es un gran líder, es fácil trabajar con él, es un hombre tranquilo. En la etapa de Gijón de la pasada Vuelta me dejó ir en fuga y luego me felicitó. Se aprende de su experiencia y tranquilidad, me fijo en él y saco cosas buenas", explicó.

Entre sus objetivos, volver cuanto antes a los entrenamientos y pensar en los grandes objetivos, Tour y Vuelta a España.

"La Vuelta me encanta, y al Tour también me gustaría ir, es la mejor carrera del mundo y sería un sueño estar allí".