Ibaseta: No hay un perfil específico del público que acude al Festival LGBTI

Avilés, 11 abr (EFE).- El coordinador del Festival de Cine de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y Queer (LGBTIQ) de Avilés, Borja Ibaseta, ha declarado hoy que no hay un perfil del espectador que acude a su programación, se trata de un público muy abierto porque está dirigido al conjunto de la ciudadanía.

Con el festival ya rodado -se trata de la tercera edición-, los organizadores pueden hacer un perfil del tipo de público que atrae su programación: "y eso es lo bueno, que no hay un perfil determinado de espectador", ha indicado a Efe Ibaseta.

"Aunque sí es verdad que hay un público LGBTIQ importante, es un público muy amplio y abierto, es un festival destinado a toda la ciudadanía", ha declarado.

El festival no se circunscribe únicamente al ámbito cinematográfico si no que pretende articular muchas expresiones artísticas "y, sobre todo, planteamientos de ciudadanía en torno al LGBTIQ".

Por ese motivo, además de las diez películas programadas, tres de ellas con carácter de estreno en España, el festival propone un completo catálogo de actividades paralelas, entre las que se encuentran el teatro, el ciclo de Palabra, música o exposiciones como la de cómic organizada con trabajos de Iván García y Carla Berrocal.

Pero no es esa transversalidad de contenidos la que otorga originalidad a este festival sino el apoyo público que recibe para su desarrollo, según ha explicado Ibaseta.

La tercera edición del Festival de Cine LGBTIQ dará comienzo en el Auditorio del Centro Niemeyer el próximo domingo, 15 de abril, a las 19:30 horas, con un acto inaugural que irá seguido por el estreno en España de la película estadounidense "Love, Simon", producida por la FOX.

Desde entonces y hasta el 21 de mayo, Avilés acogerá la proyección de diez largometrajes, cuatro instalaciones artísticas, una obra de teatro off, un concierto de música clásica, un acto de Palabra y dos mesas redondas.

El festival alcanza así multitud de manifestaciones artísticas más allá del cine que complementan la oferta cultural centrada en la identidad de género.

Los largometrajes que forman parte de esta tercera edición del Festival de Cine LGBITQ son "A cidade do futuro"; "O ornitólogo"; "Señorita María. La falda de la montaña"; "Hoy partido a las 3"; "They"; "Heartstone"; "Casa Roshell"; "The Misandrits", y "Las heridas del viento".

Esta tercera edición se complementa con un conjunto de nueve actividades paralelas que abarcan la música, la literatura, las artes visuales o el cómic, que extenderán la vida del festival más allá de los días de las proyecciones y de los espacios del Centro Niemeyer.

Así, el festival llegará a toda Asturias a través de Laboral Cinemateca, el Centro Cultural de Castrillón Valey, FICX Plus y SACO Oviedo.

Además, la galería TATE de Londres y el canal británico Channel 4 - Random Acts traerán por primera vez a España la instalación audiovisual Queer British Art.