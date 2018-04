Jony, duda en el Sporting para jugar el domingo en Valladolid

Gijón, 11 abr (EFE).- El extremo Jony es la principal duda del entrenador del Sporting Rubén Baraja para el partido del próximo domingo en Valladolid ya que el jugador padece una elongación en los isquiotibiales por lo que se ejercita al margen para tratar de recuperase para el encuentro.

La plantilla rojiblanca volvió hoy a los entrenamientos tras dos días de descanso después de haber logrado ante el Reus su séptima victoria consecutiva lo que le sitúa, empatado a puntos con el Rayo Vallecano, en la primera posición de la clasificación.

En esta sesión no tomó parte Jony que ya la pasada jornada ante el Reus fue duda hasta última hora debido a los problemas musculares que arrastra desde hace un par de semanas, pero que al final jugó infiltrado, aunque no tuvo el rendimiento de anteriores jornadas.

Más que probable posiblemente será la baja del delantero Michael Santos que padece una micorrotura fibrilar, y aunque los servicios médicos no lo dan por descartado, Baraja no es partidario de forzar las reapariciones por lo que Nano Mesa se mantendrá en el once inicial.

Santos está trabajando intensivamente para reaparecer cuanto antes ya que su intención es la de poder reaparecer en la siguiente jornada, en la que el Sporting volverá a jugar fuera de casa ya que visita al Cádiz en otro encuentro muy complicado entre dos de los equipos de la zona alta de la clasificación.

La ausencia de Jony abriría muchas alternativas para Baraja ya que podría inclinarse por un cambio de jugador con la entrada de Isma López o bien situar en la banda izquierda a Rubén García y dar entrada a algún jugador como media punta si bien el técnico rojiblanco es partidario de hacer cuantas menos modificaciones mejor.

Baraja podrá contar con Sergio Álvarez, que cumplió ante el Reus un partido de sanción por acumulación de tarjetas, por lo que el centro del campo del Sporting volverá a estar formado por la pareja Álex Bergantiños y Sergio Álvarez que está siendo una de las claves en la remontada rojiblanca.

También recupera a Álex Pérez para el centro de la defensa tras haberle dado descanso la pasada jornada en previsión de que viera la quinta tarjeta y no pudiera jugar en Valladolid, donde no estará Guitián ya que está cedido por el conjunto pucelano, que incluyó una cláusula que lo impide a no ser que el Sporting abone 50.000 euros lo que no parece probable que vaya a suceder.