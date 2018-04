Rosón pide a Caunedo que no siga aferrado a la silla y que dimita

Oviedo, 11 abr (EFE).- El concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Rubén Rosón, ha pedido hoy al portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, que no siga "aferrado a la silla" y que dimita tras las informaciones que apuntan a que no repetirá como candidato en las próximas elecciones municipales.

Rosón ha lamentado que una persona que "se comporta de la peor manera ante los ovetenses, que ha sido apartado por su propio partido y que no da explicaciones sobre sus casos de corrupción siga calentando la silla".

Desde su punto de vista, la decisión del PP llega tarde puesto que debía haber apartado a Caunedo hace ya dos años, cuando su nombre fue vinculado a un caso de corrupción.

Por este motivo, Rosón le ha pedido que dimita ya que una persona que "ni su propio partido quiere" debería dejar de "cobrar el sueldo público".

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, también se ha referido a la posibilidad de que Caunedo no sea candidato aunque no ha querido valorar la decisión, aludiendo a que es un "asunto interno" del PP en el que no tiene "nada que aportar".

Al ser preguntado por un posible candidato socialista, no ha querido anticipar ningún nombre ya que, a su juicio, las cosas hay que dejarlas para el "momento adecuado" y, en este caso, esa decisión debe tomarse "lo más tarde posible".