El Principado se opone a una EBAU nacional porque "suena mucho a reválida"

Oviedo, 12 abr (EFE).- El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha tildado de "craso error" la postura del PP respecto a la creación de una Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), iniciativa que ha rechazado porque "suena mucho a reválida".

Así lo ha dicho en el pleno de la Junta General del Principado durante una interpelación del diputado popular David González Medina, quien ha tildado de "necesario" un Pacto por la Educación, que tiene como uno de sus objetivos superar las diferencias entre territorios, para lo que es "fundamental" una EBAU única.

El parlamentario del PP se ha preguntado por qué no hay una prueba única de acceso a la universidad cuando hay un distrito universitario único y libertad de centro, y ha criticado que a pesar de que se deberían estar buscando soluciones para superar las desigualdades entre territorios, no se hace porque el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, decidió marcharse del pacto educativo por una "guerra cansina de las izquierdas".

Ante esta postura, el consejero ha señalado que la EBAU es una norma base regulada por el Ministerio de Educación y una Orden Ministerial, que establece el diseño de su estructura y los contenidos de las pruebas, por lo que lo que hay que hacer es cumplirla, como hace Asturias.

"Si una comunidad no cumple no somos responsables", ha defendido Alonso, quien ha depositado la responsabilidad en el Gobierno de España, ya que la alta inspección es la que debe velar por el cumplimiento de la normativa base y "parece que no lo está haciendo".

Además, ha remarcado que se opone a una EBAU nacional, porque le suena "mucho a reválida" y no quiere reválidas, sino pruebas bien diseñadas, técnicamente perfectas y sujetas a la legalidad.

El Gobierno de Asturias "desea y quiere un pacto social, político y territorial por la educación que siente las bases comunes del sistema educativo", ha aseverado Alonso, que ha destacado que el Ejecutivo autonómico está "dispuesto a negociar".

En este punto, ha instado al PP a negociar y ha reprochado que no se ve en el Gobierno de España el liderazgo que se le exige para sacar adelante este pacto, algo que ha rechazado el diputado del PP, que ha considerado que es la dirección del PSOE la que "no quiere pacto", sino "reventar todos" los acuerdos.

Por eso, González Medina ha invitado a los consejeros de Educación socialistas a presionar al secretario general del PSOE para reconstruir el pacto, que abandonó de manera unilateral con la excusa de la financiación.