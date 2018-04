Suatea convoca a docentes interinos a una huelga ante próximas oposiciones

(Modifica día de la huelga)

Oviedo, 12 abr (EFE).- El sindicato docente Suatea ha convocado una huelga de personal interino en el ámbito educativo para el 24 de abril ante la convocatoria de oposiciones, ya que entiende que supondrá un ERE masivo para el profesorado interino actual, por lo que exige la negociación de un nuevo acuerdo de interinidad que ofrezca garantías de estabilidad.

Esta huelga, que afectará a 3.000 interinos en Asturias, aproximadamente, ha sido convocada para exigir un plan de estabilidad para el profesorado interino actual, para que se produzca una reversión de los recortes que permita la creación de empleo, con medidas con la reducción de la jornada lectiva, la disminución de ratios o la reducción horaria para mayores de 55 años.

Unas medidas que generarían empleo, acabarían con el problema de los despidos y permitirían la renovación de las plantillas, ya que habría espacio para incorporar a más personal, defiende el sindicato.

La portavoz de Suatea, Emma Rodríguez, ha explicado que en marzo del año pasado los sindicatos CCOO, UGT y CSIF firmaron un acuerdo estatal para reducir la tasa de interinidad de las administraciones públicas al 8 por ciento, que en Asturias, en el ámbito educativo, alcanza el 31 por ciento.

Rodríguez ha reconocido que es necesaria esta reducción, pero no de la manera actual, ya que el acuerdo no contempla ninguna medida de estabilización del profesorado interino actual, que "tendrá que jugársela" con un sistema de acceso "que no es favorable".

En este sentido, ha recordado que otras regiones han llevado a cabo un plan de estabilización durante los últimos años que ha permitido a muchos de éstos obtener una plaza fija, pero que en Asturias ha sido imposible al no convocarse oposiciones.

Además, ha mostrado su preocupación con la convocatoria actual, que saca 351 plazas para Educación Secundaria y 99 para Formación Profesional, ya que muchas especialidades han convocado casi el cien por cien de las plazas ocupadas, lo que significa que no habrá plazas para aquellos que no superen la oposición, que quedarán "abocados al paro".

Por este motivo, Suatea ha decidido "quemar los últimos cartuchos" convocando una huelga el 24 de abril, así como una concentración a las 18:00 horas ante el Gobierno del Principado, en la calle Suárez de la Riva.

Aunque en un principio habían planteado la celebración del paro el 19 de abril, la Dirección General de Traajo comunicó al sindicato que había un defecto de forma en el preaviso presentado por lo que se vieron obligados a retrasarlo hasta el día 24.