Varela confía en que este año se ponga en marcha el centro Stephen Hawking

Oviedo, 12 abr (EFE).- La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, se ha mostrado confiada hoy en que este año se ponga en marcha el centro Stephen Hawking de Langreo como centro de referencia estatal para el tratamiento de dolencias neurológicas una vez que se apruebe la orden ministerial para su creación.

Varela ha subrayado que el único trámite pendiente es la aprobación de la orden ministerial que el Imserso se comprometió a impulsar en quince días el pasado mes de septiembre y que, por tanto, su puesta en marcha no depende de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Así, los fondos destinados al futuro centro únicamente deberían aparecer en capítulo 1 -destinado al pago de personal- del Imserso y no debería depender de la aprobación o no de las cuentas para este ejercicio, ha subrayado la consejera en su respuesta a una pregunta en el pleno de la Junta de la diputada de IU Marta Pulgar.

"Presiono todo lo que puedo y todos los días, no hay semana que no tenga interlocución con la directora del Imserso o con la ministra porque es exigencia de toda la sociedad asturiana y yo confío en la palabra dada", ha añadido tras emplazar al PP asturiano a "no estorbar" en el proceso para ponerlo en marcha y a contribuir también a exigir celeridad por parte del Gobierno central.

Para la parlamentaria de IU, tras los sucesivos retrasos acumulados en un equipamiento cuya apertura llegó a anunciarse para 2010, sería "un acto de decencia política que de una vez estuviese abierto" un equipamiento público que conllevara la creación de 150 empleos en Langreo.