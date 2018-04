Foro reclama el uso de nuevas tecnologías en la Atención Primaria

Oviedo, 14 abr (EFE).- La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha defendido hoy la necesidad de que la sanidad asturiana se adapte a las nuevas tecnologías de la información e implemente la consulta no presencial en Atención Primaria, un ámbito en que, afirma, el Principado "ya va con retraso".

Así, su grupo parlamentario ha registrado una proposición no de ley en la Junta General del Principado en la que insta al Gobierno a poner en marcha dicho programa que permitiría a los ciudadanos realizar determinadas consultas médicas por teléfono e Internet, "facilitando a la población consejos sobre su salud, lo que evita desplazamientos innecesarios a los Centros de Salud y puede ayudar a descongestionar esta red".

Para Coto, en el contexto actual, la existencia de tecnologías permite la posibilidad de llevar a cabo actividades de forma remota que antes exigían presencia física y su potencialidad para servicios públicos esenciales como la Sanidad es "evidente".

"La envejecida población asturiana, la dispersión geográfica, la masificación de las consultas o el exceso burocrático para nuestro personal sanitario y no sanitario hace de Asturias un lugar ideal para fomentar medidas de cambio como la consulta no presencial, que supone una modificación no sólo técnica sino conceptual", añade.