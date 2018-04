Avelino Sala presenta en el Niemeyer su exposición "The Global Symbol"

Avilés, 17 abr (EFE).- El artista asturiano Avelino Sala presenta en el Centro Oscar Niemeyer la exposición "The Global Symbol", que se podrá visitar en el edificio de la Cúpula y aborda cuestiones complejas relativas al momento actual que vive la humanidad.

La exposición se podrá visitar desde el jueves, 19 de abril, a las 16:00 horas (con entrada gratuita durante este día) y la inauguración oficial tendrá lugar a las 18:00 horas.

A través de cerca de una veintena de obras escultóricas, fotográficas, instalaciones, neones y vídeos, Sala se cuestiona la realidad actual y, en palabras del comisario de la exposición, Fernando Gómez de la Cuesta, "se hace fuerte en un momento de desconcierto de desazón".

"Abre los ojos y trata de abrírnoslos, plenamente consciente del punto crítico en el que andamos sumidos, en ese continuo ir y venir entre las expectativas de la utopía y el flagrante choque de la distopía, entre la realidad, la verdad, la mentira y la incertidumbre", añade Gómez de la Cuesta.

Esto se pone de manifiesto en obras como "Museo arqueológico de la revuelta", una reflexión sobre la memoria personal y colectiva en la que se muestran en vitrinas de archivo una serie de piedras recogidas en diferentes países en los que estallaron manifestaciones y protestas, como en Armenia, México, Tailandia, Turquía o España, con el movimiento de protesta del 15 M.

La obra del gijonés Avelino Sala se ha presentado en distintas exposiciones colectivas nacionales e internacionales, destacando entre las últimas la "Locked in Syndrom" (2014, Galería Ponce+Robles, Madrid); "Database" (2014, Centro Arte Contemporáneo la Spezia, Italia); "Hic et Nunc" (2014, Hirshhorn Museum, Washington); "This show has everything to go wrong" (2014, Abrons Arts Center, Nueva York); "Amanecer Dorado" (2014, Galería Pelaires, Palma de Mallorca); "Arqueologías" (2014, Sala Proceso, Cuenca, Ecuador).