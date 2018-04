Carolina Durante: "Los Nikis pensarían que somos un poco cursis"

Madrid, 17 abr (EFE).- Carolina Durante solo tenía una canción en el mercado cuando el festival Bilbao BBK Live! los fichó para su próxima edición, una expectación que, lejos de decrecer en su escaso año de vida, despunta gracias al "pelotazo" de "Cayetano", sátira pegadiza sobre "pijos indies" con claras influencias de los Nikis.

"Yo creo que Los Nikis pensarían que somos un poco cursis por hablar tanto de chicas", apunta en una charla con Efe celebrada hoy Diego, voz y letrista de este joven cuarteto madrileño que completa su amigo de la infancia Martín (bajo), su excompañero de estudios Mario (guitarra) y, desde Asturias, Juan (batería).

Asumieron como apodo Carolina Durante, nombre real de una chica que pasó por la historia del grupo y de la que no ofrecen más detalles, y en febrero de 2017 ofrecieron su primer concierto. Hasta octubre no empezaron "a tocar en serio", cuando algunos medios los definieron como "la nueva revolución malasañera", por cuanto muchas de sus canciones se mueven en ese barrio de la capital.

"Es donde vivimos. Hay gente que tiene el barrio muy idealizado, pero nosotros, que llevamos toda la vida aquí y que no venimos solo de fiesta, tiramos de sátira en torno a los dramones que pueden ocurrir y que no lo son tanto", explica Martín.

Aparte del "espíritu punkarra desenfadado de los Nikis", en sus temas se aprecia también mucho descaro del pop-rock ochentero e influencias de surf-rock al estilo de los americanos The Drums, tras un primer EP, "Necromántico" (2017), en el que abundaban en dinámicas "con guitarras muy pesadas y muros de sonido".

A cortes como "En verano" le siguió recientemente su último gran hallazgo, "Cayetano", basada en un grupo de Madrid al que conocieron en el último Festival Internacional de Benicàssim y cuyos miembros "tenían cara de llamarse así".

"'Cayetano' solo existe como concepto. La letra salió en 10 minutos y, según la acabamos, sabía que teníamos un pelotazo", apunta Diego sobre la más sencilla de sus creaciones, pero también la más inmediata, con letras irónicas como "Todos mis amigos se llaman Cayetano / No votan al PP, votan a Ciudadanos / ¡Morat, Taburete, qué grupazos / en sus conciertos cómo lo pasamos!".

De su mano, y de un videoclip igualmente sencillo en el que se presentan como los protagonistas de la canción, se han hecho con un público nuevo y la atención de medios como Vanity Fair, con quienes han querido jugar al despiste.

"No creo que nosotros seamos 'Cayetano', pero me da igual que lo piensen", asegura Diego, que compagina sus estudios de INEF en la Universidad Politécnica con prácticas en un centro deportivo, mientras sus compañeros, licenciados en cosas como Filosofía o Antropología, compaginan esta aventura de Carolina Durante con otros trabajos, como la cocina de una cadena hotelera.

Mañana mismo estrenan su nuevo tema, "Niña de hielo", que salió de una línea de bajo de Martín y que supondrá el segundo anticipo de un nuevo EP que llegará en mayo, a tiempo para sus debuts en festivales como Contempopránea o Bilbao BBK Live.

"Lo de que te fichen con una canción puede pasar en Inglaterra o lugares así, pero no en España. El 'hype' (tremenda expectación) no es un presión que nos hayamos puesto nosotros, porque no tenemos pretensiones de nada", aseguran Carolina Durante, que tiene firmados dos discos con el sello Sonido Muchacho.

Para quienes no puedan esperar tanto, tienen la opción de disfrutar del fulgurante directo que ofrecerán mañana en Tempo Club de Madrid dentro de la fiesta de presentación de Ebrovisión, otra cita que contará con ellos entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre en Miranda de Ebro (Burgos).