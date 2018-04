El Gobierno recuerda que aún no ha recibido propuesta sobre grado de Deportes

Oviedo, 18 abr (EFE).- El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha recordado hoy que el Ejecutivo aún no ha recibido ninguna propuesta concreta de la Universidad de Oviedo para la implantación del grado de Deportes en la institución académica.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Martínez se ha referido así a la polémica abierta en torno a la ubicación de los futuros estudios cuya implantación se disputan los ayuntamientos de Mieres y Gijón.

El consejero de Presidencia ha incidido en que, al igual que con otros estudios a implantar en la Universidad de Oviedo, el proceso requiere de una propuesta inicial de la institución académica acompañada de una memoria económica, que el Gobierno aún no ha recibido "y no puede opinar sobre una propuesta que no existe".

"Es a la universidad a quien le corresponde, en el ámbito de su autonomía, realizar la propuesta y luego le toca emitir informe al Gobierno, pero difícilmente se puede opinar sobre lo que no se ha presentado", ha añadido.

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ha dicho hoy que la institución académica intentará elaborar un plan "atractivo" para un futuro Grado de Deportes en la región que atraiga estudiantes de otras comunidades ya que, de no ser así, "no tendrá futuro", y ha precisado que será la Junta de Gobierno de la Universidad la que realice una comisión para estudiar la mejor opción para ubicar este grado.