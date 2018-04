Un nuevo criterio para dar fondos UE a regiones renta media, apoyado por CdR

Bruselas, 18 abr (EFE).- El presidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Karl-Heinz Lambertz, respaldó hoy la posibilidad de que el criterio para determinar qué regiones son "de renta media", aquellas cuyo PIB per cápita está entre el 75 y el 90 % de la media comunitaria, se amplíe hasta un rango entre el 75 y el 100 %.

Este cambio supone que todas las regiones europeas con un PIB entre el 90 % y el 100 % de la media comunitaria, como las españolas Asturias o Castilla y León, pasarían a ser regiones de renta media y podrían recibir mayores ayudas de la política de cohesión para hacer frente a los retos que frenan su desarrollo.

Lambertz expresó su apoyo a esta reforma de los criterios durante una conferencia en el CdR en Bruselas, donde un grupo de regiones europeas que entran en esta categoría subrayaron los principales retos a los que se enfrentan, como las dificultades para exportar o unos sistemas educativos poco adaptados a las necesidades laborales.

"Esta situación particular justifica el mantenimiento de la categoría de las regiones en transición e incluso su ampliación (...) a las regiones con un PIB per cápita entre el 75 y el 100 % de la media europea y no el 90 % como hasta ahora", explicó Lambertz.

Se trata de un cambio que la Comisión Europea ya ha planteado en algunas de sus estimaciones durante la preparación de la primera propuesta del presupuesto plurianual de la UE entre 2021 y 2027, que saldrá a la luz el próximo 2 de mayo y será objeto de intensas negociaciones en los próximos años.

Durante su intervención, Lambertz calificó el debate de la política de cohesión, cuya continuidad bajo la misma dotación presupuestaria no está asegurada, como la "prueba de fuego de la Unión Europea" y consideró importante mantener la "actividad en favor de regiones en transición".

Para el político belga, son el "ejemplo perfecto" para ver cómo la política de cohesión puede adaptarse a diferentes situaciones y advirtió de que son territorios "sensibles" donde pueden producirse "efectos perversos" en materia de desarrollo.

"Estas regiones (...) son susceptibles de caer en la trampa de las regiones de renta media. Esto es, no son lo suficientemente competitivas como para competir con las regiones más innovadores ni lo suficientemente baratas, en términos de su mano de obra, para enfrentar la competición con las menos desarrolladas", alertó.

En el debate participaron varios representantes regionales de estos territorios, como la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales de la Junta de Castilla y León, María de Diego, quien trasladó al CdR el problema que enfrenta esta comunidad autónoma con la despoblación y los retos demográficos.