Toché: "Ojalá nos dure esta racha hasta final de temporada"

Oviedo, 18 abr (EFE).- El delantero del Real Oviedo Jose Verdú Nicolás 'Toché' se mostró hoy "ilusionado" por las dos victorias consecutivas que ha sumado el equipo, y explicó que quiere "mantener la racha hasta el final" de la Liga para demostrar a la afición que "el equipo quiere y va a lograr" clasificarse para la promoción de ascenso.

"Llega la parte más bonita del año. Tenemos que seguir con el buen trabajo que estamos haciendo porque así los resultados van a llegar. Nos merecemos estar ahí y estas dos victorias nos han llegado en buen momento porque veníamos de una dinámica no tan buena y hay que aprovecharlas", comentó el punta.

El murciano, que no marca, pero que se ha confirmado en las últimas jornadas como asistente, señaló que el optimismo y la ilusión de este año serán claves para "poner la guinda" a la temporada y matizó que esta está siendo "diferente a las anteriores".

Aunque dijo ser consciente de que no se puede comparar un año con otro porque son dinámicas, jugadores y circunstancias diferentes, "este año es mejor que los anteriores", apuntó el jugador, para quien "sería muy bonito vivir un playoff en el Tartiere esta temporada".

El atacante carbayón, que reconoce que va a ser "muy duro" pelear cuatro puestos con "tantos equipos" en la batalla, señaló que el Oviedo ha estado desde el principio arriba, y que tiene el convencimiento de que este año "sí se va a conseguir".

"Te ves en esos puestos y es bonito, porque estar fuera hubiese sido injusto después del trabajo que hemos hecho, no podemos salir de ahí en la recta final. Nuestro punto fuerte es el Tartiere, y no tenemos que dejar escapar más puntos en casa, tenemos que dar el cien por cien porque no se nos puede escapar", matizó el futbolista.

Toché, que se confiesa contento "ahora que los goles entran y los resultados acompañan", reconoció que prefiere ser quien anote aunque lo importante para él es "aportar" a las victorias de el equipo, y advirtió que derrotar al Valladolid el próximo viernes, podría suponer "dar un golpe en la mesa".

"El Valladolid es otro equipo que intenta meterse en playoff, y si ganamos podrían quedar hasta descartados. Ganar dos partidos en casa seguidos nos vendría muy bien para lo que queda", concluyó el ariete de los carbayones, que afrontan la recta final de la semana de entrenamientos entre el miércoles y el jueves.