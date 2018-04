Alonso señala que la universidad debe proponer ubicación para nuevos estudios

Oviedo, 19 abr (EFE).- El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha recordado hoy que el decreto autonómico que regula la puesta en marcha de nuevas titulaciones en la Universidad de Oviedo contempla que sea la institución académica quien haga la propuesta de emplazamiento de dichos estudios.

Alonso se ha pronunciado así en el pleno de la Junta General durante su respuesta a una pregunta de la diputada de IU Concha Masa sobre la polémica abierta en torno a la futura ubicación del grado universitario de deportes que se disputan Gijón y Mieres.

El consejero ha incidido en que, por el momento, el Gobierno no ha recibido oficialmente la propuesta de la Universidad de Oviedo para implantar esos estudios y en que el Ejecutivo además "no puede invadir ámbitos que no le son propios"

"No puede pedirme lo que no tengo ni que haga lo que no quiero. Pretendo respetar la autonomía universitaria", ha apuntado Alonso tras recordar que en lo que va de legislatura se han promovido ya nuevas titulaciones en el campus de Mieres y se ha mejorado la situación del transporte universitario en dicha localidad.

Por su parte, la parlamentaria de IU ha lamentado la respuesta "excesivamente burocrática" del Gobierno al que ha acusado de intentar "quedarse a un lado" en esta polémica en la que, a su juicio, "no puede eludir su responsabilidad" e impulsar la propuesta de Mieres como medida de apoyo a las cuencas mineras.