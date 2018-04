Más de 300 profesionales visitaron el IMEX-Asturias

Gijón, 19 abr (EFE).- El segundo encuentro empresarial IMEX-Asturias 2018 ha cerrado hoy sus puertas en el palacio de congresos de Gijón tras la visita de 322 profesionales interesados en hacer negocios dentro y fuera del Principado.

Los asistentes a la feria han sido, en su mayoría, empresarios asturianos con un claro interés en el crecimiento empresarial, que han querido aprovechar la oportunidad que brinda el Encuentro IMEX-Asturias para reunirse con asesores comerciales, jurídicos y financieros de 19 países.

El interés suscitado ha sido incuestionable, especialmente por las empresas del sector servicios, llegando a realizarse más de 300 reuniones "one to one", según informan los organizadores.

Los asistentes a la feria también pudieron visitar los estands de las 20 empresas expositoras y elegir entre 22 conferencias y mesas redondas impartidas por 22 expertos que han abordado la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y la transmisión de experiencias para el desarrollo empresarial.

IMEX es una feria de negocio internacional y comercio exterior que se celebra en España que ha celebrado 16 ediciones en Madrid, cinco en Barcelona y Andalucía, cuatro en la Comunidad Valenciana, dos en Castilla-La Mancha y dos en Asturias.