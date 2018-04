Podemos descarta que su apoyo al crédito sea el "inicio de una gran amistad"

Oviedo, 20 abr (EFE).- Podemos ha descartado hoy que el acuerdo alcanzado con PSOE e IU para aprobar el crédito extraordinario de 111 millones sirva de palanca para buscar nuevos acuerdos para lo que resta de legislatura, como había planteado la coalición, porque siguen sin hablar el mismo idioma y no están dispuestos a oír pleno tras pleno la misma canción.

Con el trasfondo de "Casablanca" y las escenas más conocidas de su protagonista, Rick, encarnado por Humprhey Bogart, los portavoces de Podemos e IU, Emilio León y Gaspar Llamazares, y el presidente del Principado han visibilizado hoy en el pleno de la Junta General las dificultades de mantener en el tiempo un acuerdo de izquierdas y el distanciamiento que persiste entre socialistas y la formación morada.

Aunque el presidente había señalado que "podía ser el comienzo de una gran amistad" la propuesta de IU para aprovechar el acuerdo entre PSOE, Podemos y la coalición para aprobar la Ley de Crédito Extraordinario como "palanca para dar un impulso a la legislatura", el portavoz de Podemos enfrió poco después esta posibilidad.

"Ahora, efectivamente, Podemos ha aceptado negociar y aprobar el crédito, cosa que les agradezco, y usted interpreta, ojalá que sea así, que esto, igual que en Casablanca, puede ser el inicio de una gran amistad, y usted hace de capitán Renault y dice se juega, se juega a la izquierda ", había señalado el presidente asturiano al responder a una pregunta formulada por IU en el parlamento regional.

No obstante, el portavoz de Podemos en la Junta General le advirtió en una intervención posterior que en la última legislatura no habían hablado el mismo idioma, y que desde Podemos tampoco se iban a sentar, como en Casablanca, a tocar tristes el piano ni a volver pleno tras pleno a que el presidente les tocase la misma canción.

"No me resisto a hablar de Casablanca. En España lo tradujeron como es posible el 'inicio de una bella amistad'; en Francia, como la posibilidad de 'un ménage à trois' y en China, como 'el comienzo de una célula antifascista'", señaló León al referirse al final de la película y a la importancia que tiene el idioma en el que se habla y se traduce.

León se mostró convencido de que socialistas y Podemos "para nada" han hablado el mismo idioma durante esta legislatura, pero ha advertido de que eso no les llevar a "sentarse al piano a tocar tristes por lo que no fue, ni va a venir al pleno una y otra vez a que nos toque la misma canción".

El portavoz de Podemos también le había prevenido y pedido cuidado para que no le pasase a Javier Fernández como a la presidenta del PP de Madrid con el máster "que no cursó y a cuyas clases no asistió".

"Tenga cuidado que no le pase a usted algo parecido y tenga que renunciar a una legislatura de la que parece de la que estuvo ausente, y de un liderazgo y presidencia que no parece haber ejercido", ha señalado el portavoz de Podemos durante la pregunta que en materia de educación le hizo hoy al jefe del Ejecutivo asturiano en el pleno de la Junta General del Principado.

"De ménage à trois nada, que es muy confuso en el sexo y en la política. Dejemos las cosas claras", ha sido la respuesta que le ha dado el presidente del Principado al planteamiento del dirigente de la formación en un momento en el que el Gobierno asturiano cuenta con el respaldo de Podemos de IU para aprobar el crédito extraordinario de 111 millones de euros con el que se pretenden paliar las limitaciones derivadas de la prórroga presupuestaria.

El presidente se ha mostrado también convencido de que la intervención de León fue hoy la de "tipo catastrofista" y que la escenificación que hizo no deja de ser un error.

"Buñuel decía que cuando uno comete un error lo peor que puede hacer es convertirlo en un rasgo de estilo. Debería reconsiderar esta escenificación que hace permanentemente y que en realidad dispersa", ha subrayado.

Ante las críticas que en materia de educación lanzó el portavoz de Podemos, que criticó el optimismo del Gobierno frente al malestar que se vive en la comunidad educativa y reclamó la jornada lectiva de 18 horas en Secundaria, el presidente les ha reprochado que para Podemos la política sea a veces "un poco de magia".

"Ese es el problema, aunque creo y espero que hayan aprendido cosas en todo esto, y si miran para atrás podrán decir qué divertida era la política cuando no había reglamentos ni había que expresarse como las personas mayores", ha afirmado Fernández antes de incidir en que "el conflicto siempre está ahí y que cuando uno gestiona la realidad se encuentra que cada vez es más dura y más resistente a medida que negocia con ella".

Javier Fernández, quien ha rechazado que el Gobierno tenga intención de aprobar créditos extraordinarios adicionales como dice la "rumorología", ha remarcado la necesidad de aprobar unos presupuestos para el año que viene y evitar dos prórrogas consecutivas, algo que sería fundamental para el próximo Gobierno.

El jefe del Ejecutivo asturiano también ha subrayado la necesidad de consensuar una postura en relación a una transición energética "que no ponga a Asturias a los pies de los caballos de una nueva reconversión".